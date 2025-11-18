Opinión
Oh capità, el meu capità!
Text d’homenatge a Vicent Planells, ‘n’Aranda’, patró, amic i capità de tants vents. En el tercer aniversari del seu traspàs - 18 de novembre de 2022
Ahir va ser un dia que guardaré sempre a la memòria: un matí fred, humit, destemprat.
Al tanatori, entre flors i llàgrimes, les teues mans reposaven enredades en un rosari. Aquelles mans enèrgiques, acostumades a caçar escotes, hissar drisses i acariciar el timó, descansaven inertes, col·locades en una posició que no era la teua.
Et vaig tornar a veure clarament, amb el teu cap ajupit, ensumant ses ratxes de vent, cantant, rient...
El meu estimat patró, en Vicent Planells, n’Aranda, al qual sempre guardaré al cor i a la memòria, partia amb vent fresc de mestral, posant proa cap a terres ingràvides, cap a mars lliures de lligams.
Lliure d’un cos que ja no donava més de si, però amb l’ànima intacta, plena d’amor — tot aquell amor que vas ser capaç d’emmagatzemar al teu gran cor, que es va trencar per alliberar-lo al teu voltant: a la família i als amics que es reuniren per preparar-te el vaixell, per trimar les veles i per desitjar-te bon viatge.
Oh capità, el meu capità,
alça’t i escolta les campanes,
alça’t, per a tu flameja la bandera,
per a tu sona el clarí,
per a tu els ramells i garlades guarnides,
per a tu la multitud s’amuntona a la platja,
et crida la gent del poble,
et tornen els seus rostres anhelosos,
oh capità, pare volgut!
— Walt Whitman .
