No atacar al diferente

Hubo un tiempo en que el bullying terminaba, al menos temporalmente, al cruzar la puerta del instituto. El camino a casa era una tregua; el hogar, un refugio. Hoy, ese cobijo ha sido violado. La tecnología, con su capacidad de conexión instantánea, ha convertido el acoso en un monstruo de mil cabezas, implacable y omnipresente, que acorrala a sus víctimas en una celda sin paredes físicas, pero con barrotes digitales indestructibles. Este bullying moderno no cesa, y su consecuencia más atroz es el silencio eterno de aquellos a los que logra quebrar.

Escribo estas líneas con la certeza de quien ha vivido en sus propias carnes el dolor silencioso que se arrastra por los pasillos de las escuelas. Durante años evité abordar este tema de forma pública porque, para mí, no era una noticia; era un recuerdo personal y punzante. Hablar de los adolescentes y niños que siguen muriendo por esto, me obliga a revivir la propia sensación de desamparo. Y sé, porque lo he vivido, que el acoso no es una «chiquillada» o un «rito de paso». Es una de las experiencias más devastadoras que puede sufrir una personalidad en desarrollo, cuyas secuelas -la inseguridad, la hipervigilancia, la dificultad para confiar- te acompañan como una sombra longeva.

El bullying siempre fue cruel, pero su evolución digital lo ha hecho sádicamente eficaz. Ahora, el hostigamiento no se limita a los empujones en el patio o los comentarios en el comedor. Sigue a la víctima a su habitación, a través del móvil que debería ser una ventana al mundo y se convierte en un portal de tormento. Los grupos de WhatsApp se llenan de burlas, las redes sociales se erigen como patíbulos públicos donde la humillación se viraliza y el cyberbullying asegura que no haya un solo momento de paz. La persona acosada está siempre on, siempre disponible para el ataque. No hay escapatoria. Es esta sensación de asedio perpetuo, de no tener un lugar seguro al que recurrir, la que va quebrando la resistencia psicológica de un joven, gota a gota.

Es en este caldo de cultivo de desesperanza donde germina la idea más terrible: el suicidio. No es un acto impulsivo sin motivo, sino la culminación trágica de un proceso sistemático de aniquilación emocional. Cuando te han convencido de que no vales nada, de que eres un error, de que no hay un mañana sin este dolor, el acto más irreversible puede parecer la única salida a una prisión sin salida. Y cada vez que ocurre, es un fracaso colectivo. Un grito ahogado que no supimos o no quisimos escuchar.