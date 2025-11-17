Opinión | Para empezar
Roscón de Black Friday
Esta semana, como todas, fui al supermercado a hacer la compra: unas frutas, pan, algo de carne, pescado y... ¿un roscón de Reyes? ¿En serio? No me lo estoy inventando. Ahí estaban ya. En una de las estanterías, entre las cajas de bombones, los polvorones y la variedad de turrones. Un roscón, redondo, con su toque de azúcar, su fruta escarchada y su aroma diciendo: «cómeme, ya, sin esperar al 6 de enero».
¡Que estamos en noviembre, por favor! ¿Esto es lo que hemos hecho con la Navidad? Hace años, ver turrones y polvorones en estas fechas era algo raro. Cuando empezaron a vendernos los dulces navideños en pleno otoño lo aceptamos con resignación: “Anda, mira, ya hay panetones y cajas de neulas”, decíamos, aunque en casa al menos, no las comprábamos. Pero el roscón de Reyes, señores, ¡el roscón! Este dulce con el que te despertabas en la mañana del 6 de enero, rodeado de la ilusión y expectante a ver si te tocaba la figurita (y hacías fiesta) o el haba (y te tocaba pagar el roscón del año siguiente). Es el símbolo, la gran estrella de esa mágica mañana… y ahora está disponible a principios de noviembre como si fuera un pastel cualquiera. ¿Quién tiene la culpa? ¿El marketing? ¿Las marcas? ¿O nuestra propia capacidad para hacerle perder el encanto a todo?
Que me digan lo que quieran, pero el roscón debe ser algo de un par de días. Una tradición que, como el buen vino, se descorcha en su momento. Ahora, con el roscón a la venta durante toda la temporada de Black Friday, ¿qué magia tiene esperar el 5 de enero? Si ya no necesitamos tener paciencia para comerlo.
Mira que me gusta esta época del año, pero esta versión barata de “todo el año (o al menos tres meses) es Navidad” está tan desvirtuada que pronto veremos a los Reyes Magos vendiendo roscón en las rebajas de verano.
Yo no sé, habrá que inventarse algo nuevo que nos devuelva esa chispa. ¿Qué nos queda por hacer si no? Con tanto adelanto navideño, al final lo que hemos conseguido es que todo pierda el encanto. ¿Magia? Eso es algo del pasado.
