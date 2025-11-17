En Eivissa sobramos los ibicencos

Lamentablemente, al final van a tener razón aquellos residentes que irónicamente afirman que los únicos que sobramos en Eivissa somos los ibicencos. Tal conclusión se deduce también de las insólitas palabras pronunciadas por el director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, que en el XII Foro Turismo Ibiza, celebrado el viernes en Jesús, manifestó que el problema que sufre la isla «es el aumento de la población, no el turismo».

He de confesar que tal declaración me dejó perplejo, al añadir además que los ibicencos tenemos que dejar de lado las «distorsiones y relatos» que identifican esta actividad económica como la principal fuente de nuestros problemas. «Si señalamos al turismo, atendemos a los síntomas y no a las causas», dijo el teniente coronel de la Guardia Civil, ahora en el organigrama de cargos de confianza del Consell. Es decir, que la causa de que Eivissa esté saturada, tenga unas infraestructuras que no dan abasto y se haya producido un descenso brutal en la calidad de vida, radica en que somos demasiados. Habría estado bien que alguien le preguntara cuántos estamos de más.

Lo primero que chirría de estas manifestaciones es el insulto a nuestra inteligencia, teniendo en cuenta que somos nosotros quienes le pagamos el salario que percibe y que además nos diga a la cara que sobramos. Y lo segundo es su incapacidad manifiesta para analizar de una forma mínimamente realista el presente isleño, aunque sea con un simple golpe de vista. ¿Acaso el señor Gómez Bastida no distingue la diferencia de densidad poblacional que existe ahora mismo en la isla en comparación con el verano? ¿Tampoco percibe el distinto grado de saturación en las carreteras, los servicios sanitarios o los espacios físicos de la isla en general, cuando ya se ha ido la marabunta?

Que en Eivissa hay sobrepoblación es incontestable. Hemos pasado de ser 60.000 habitantes en 1980 a superar los 160.000 en la actualidad, lo que supone un crecimiento del 167% en 45 años. Si nos atenemos al incremento demográfico de nuestro país en el mismo periodo de tiempo, observaremos que España pasó de 38 millones a rozar los 50; es decir, un aumento del 31%. O sea, que en Eivissa hemos crecido entre cinco y seis veces más rápido que la población española. Tiene razón Gómez Bastida, por tanto, en que tenemos un problema con el exceso de residentes, pero, muy al contrario de lo que él deduce, ese no es el «problema» con mayúsculas.

¿Y por qué cree el director insular que la población ibicenca ha crecido de forma exponencial todos estos años? ¿Acaso toda esta gente ha venido a disfrutar del clima bondadoso y las playas o, por el contrario, ha acudido a la llamada laboral del sector turístico, que les ha ofrecido una mejor forma de ganarse la vida? Si, a su juicio, sobran tantos habitantes, ¿por qué los empresarios se quejan de manera generalizada de la falta de mano de obra para atender a los hoteles, restaurantes, comercios, discotecas, etcétera? ¿No será entonces que lo que sobran son visitantes?

Aquí lo único que se ha salido de madre, por imperativo de la ley de la oferta y la demanda, es el exceso de lujo y la falta de frenos reales que contengan el fenómeno turístico dentro de unos límites aceptables. Y sabemos que puede hacerse porque en otros destinos lo han conseguido, sin padecer las consecuencias de esta sobresaturación que sí sufrimos los ibicencos en carne y bolsillo propios. La culpa, claro, es nuestra, de las 160.000 personas que residimos y pagamos nuestros impuestos aquí, y no de quienes hacen posible que vengan de vacaciones otros 160.000, que además se mueven como un rebaño, todos a la vez, de playa en playa y de discoteca en discoteca.

Yo le recomendaría al señor Gómez Bastida que tenga un poco de respeto por los ibicencos. Ni somos estúpidos ni estamos ciegos. Conocemos al dedillo lo que ocurre en nuestra isla y qué intereses lo han causado. El turismo nos ha traído bienestar y prosperidad, pero no haber encontrado un equilibrio ha acabado generando desigualdad, pobreza y saturación y esa debería de ser su gran preocupación y no otra. Lo explicó muy bien en el mismo foro la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, cuando dijo que la población residente «ha levantado la voz» contra el modelo turístico y hay que atender a sus reclamaciones.

No quisiera terminar sin reconocer al señor Gómez Bastida los logros obtenidos en la lucha contra el alquiler turístico ilegal –aunque por ahora no se haya traducido en una mejora del mercado de vivienda residencial–. Aprovecho también para rogarle que se muestre igual de expeditivo en otros frentes del intrusismo que no son tan del interés de los hoteleros, como el ocio, el transporte o la náutica, que siguen siendo un auténtico coladero.