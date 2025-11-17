Opinión
Alerta amb les temptacions
Entre la gent que té algun interès pels nostres vesins, aquests dies hi ha un cert revolt per l’acord que s’ha tirat endavant a Còrsega -una illa de la Mediterrània, relativament pròxima, i alhora tan llunyana!- entre el Résemblement Nationale de M. Le Pen i un partit recentment format en aquella illa, de caràcter identitari, antiislamista i, segons tots els qualificatius periodístics, d’extrema dreta, anomenat Mossa Palatina (que, del cors, ho podríem traduir, aproximadament, per Moviment Palatí, és a dir, moviment per arribar a palau). El líder de l’esmentat moviment polític de recent creació és Nicolas Battini, antic militant del Front d’Alliberament Nacional de Còrsega, empresonat durant set anys per activitats armades per la independència de Còrsega.
Battini afirma que, estant en presó, va tenir per primera vegada consciència d’europeïtat quan va tenir notícia de l’atemptat a la discoteca Bataclan, a París. Abans hi havia hagut l’atemptat contra Charlie Hebdo. Ambdós varen ser perpetrats per islamistes radicals. Segons Battini, des de la presó, on complia condemna, va sentir Europa amenaçada. Més endavant, l’any 2022, el militant independentista cors Yvan Colonna, condemnat també per terrorisme, era assassinat a la presó de les Boques del Roine, a Marsella, per un fonamentalista islàmic.
L’enterrament de Colonna va ser un dels actes amb més gent junta que hi ha hagut a Còrsega des de començament del segle XXI. Milers i milers de persones varen clamar contra el sistema penitenciari francès i a favor de la independència de Còrsega. Fa dos estius vaig ser a l’illa de vacances i, sobretot al voltant de Corte, l’antiga capital, vaig poder veure un munt de pintades recordant Yvan Colonna. De l’estil “Honor i glòria a Yvan Colonna”, i semblants. És impossible passejar per Còrsega i que el nom de Colonna no et soni de res.
Idò bé, què porta a aquesta unió contra natura entre allò més jacobí que hi ha a França i l’ala suposadament més radical de l’independentisme cors? Des del meu punt de vista, l’expressió d’un malestar profund, i la manca d’abordatge de tota una sèrie de debats que són del tot imprescindibles dins la nostra societat. Vegi’s que dic “la nostra societat”, i no la societat corsa, posem per cas, perquè allò que passa a Còrsega, per molt estrany que ens sembli, pens que ho podem arribar a veure a d’altres llocs d’Europa. M’he entretengut al web de Mossa Palatina i hi he trobat coses com ara l’afirmació que la Còrsega autèntica és al camp, i no a les ciutats, on el multiculturalisme i la diversitat hi són omnipresents. O que hem de tornar a les tradicions, perquè la nostra identitat no es desfaci com un terròs de sucre dins el cafè.
Nicolas Battini, format en el marxisme-leninisme i independentista de pedra picada, expressa la seua admiració per Trump, per Israel i pels moviments identitaris. I el seu rebuig més radical de l’Islam (no dic ja de l’islamisme). I ens deixa sobre la taula alguns debats pendents. Mirem d’esbrinar-los. Un, per exemple, fa referència, ben clarament, al sentiment que l’esquerra ha abandonat la gent més humil. Avui ser d’esquerres sona a pihos de ciutat, més o menys benestants, que fan revolucions de saló a partir de teories més o menys disperses i fragmentàries. El treballador en dificultats, el pagès ofegat, el proletari més o menys autèntic no hi troba solució als seus problemes. Com no n’hi troba el jove que no es pot independitzar, o el treballador pagat amb un sou de misèria, a qui la paga potser no dona per arribar a final de mes. Per això, Trump els ha agafat el número. Fa unes dècades, l’esquerra intentava esgrimir la bandera de l’antiglobalització. I aquest moviment, el moviment antiglobalització, no havia tengut mai un líder tan clar com ara: i es diu Donald Trump. Queda per fer l’àrdua tasca de redefinir l’esquerra, en el nostre temps (no en el segle XIX) i en el nostre espai (no als salonets de piholàndia).
Hem de poder debatre obertament sobre immigració i sobre religió. No podem deixar que només en parlin aquells que tenen un discurs simple i simplista, que tampoc no aporta res. Hem de poder criticar l’Islam sense por de dir segons què per mor de ser titllats d’islamòfobs (però no caient en la islamofòbia, avui excessivament fàcil), com hem de poder parlar sobre el Llevant sense caure en els tòpics suats de sempre. Només abordant els debats necessaris evitarem de caure en determinades temptacions.
