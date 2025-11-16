Oncología, en cuadro otra vez

La falta de oncólogos en el Hospital Can Misses es un problema recurrente que ha vuelto a agravarse este mes tras la marcha de una especialista, que ha dejado el servicio con solo tres facultativos de una plantilla de siete (era de cinco, pero la conselleria de Salud autorizó la creación de dos nuevas plazas). Los pacientes son los principales afectados, pero también los oncólogos que siguen aquí, sometidos a una sobrecarga laboral que deteriora sus condiciones de trabajo y su malestar, lo que alimenta un círculo vicioso en el que es muy complicado fidelizar a los profesionales y se produce un cambio continuo en el equipo.

La dificultad para encontrar oncólogos (y otros especialistas) es general en toda España, pero el hecho insular y la carestía de la vida en Eivissa, así como las limitaciones para la investigación en un hospital pequeño, convierten a la isla en un destino especialmente poco atractivo para los profesionales, por mucho que se mejoren las condiciones económicas. El Área de Salud de Eivissa y Formentera tiene el reto de conseguir atraer a especialistas no sólo con la oferta salarial (los complementos para los puestos de difícil cobertura han representado una importante mejora), sino también con otros aspectos, como la carrera profesional o las facilidades para la formación e investigación.

Las asociaciones dedicadas a la atención de los pacientes y sus familias advierten de nuevo del grave impacto que tiene sobre ellos el cambio continuo de oncólogos, pues se trata de enfermedades de largo recorrido en las que la confianza en el médico, su conocimiento del historial de cada enfermo y el vínculo que se establece con él, es fundamental. El cáncer no es una enfermedad cualquiera: requiere tratamientos y seguimientos largos, y su gravedad precisa que la atención sanitaria sea rápida y no se vea afectada por circunstancias como la falta de especialistas. El tiempo de reacción es determinante para las posibilidades de recuperación y curación del enfermo, e incluso para su supervivencia.

La consellera balear de Salud, Manuela García, anunció el pasado martes, en el último pleno del Parlament balear, que de momento no contempla que oncólogos de hospitales de Mallorca se desplacen a Can Misses, una solución que ya se aplicó durante meses cuando el centro ibicenco se quedó en una situación aún más crítica que la de ahora, con un único oncólogo, en 2023. La responsable de la sanidad balear informó de que el servicio de Oncología ha solicitado una serie de medidas que facilitarán que no sea necesario recurrir a los profesionales mallorquines. En cualquier caso, el escenario es que tres oncólogos se tienen que ocupar del trabajo que se debería repartir entre más del doble. Una situación complicada que no se puede alargar en el tiempo, pues supone un deterioro del servicio y un desgaste notable para los profesionales. Como la prioridad debe ser garantizar la atención adecuada a los pacientes, la conselleria y el Área de Salud de Eivissa y Formentera deberían tener un plan para reforzar de forma rápida el equipo de especialistas de Can Misses con otros de Mallorca, en el caso de que no sea posible cubrir las plazas vacantes en un corto plazo de tiempo. Los pacientes ya tienen suficiente sufrimiento con su enfermedad como para agravárselo debido a la inestabilidad y las insuficiencias del sistema sanitario.