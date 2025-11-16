Librerías, el auténtico templo sagrado

Sólo los lectores y los amantes de los libros sabemos que a una librería se entra como a un templo sagrado. Con ilusión. Y con fe. Buscando calma, estímulo, comprensión, esperanza o la promesa de un mundo mejor. Ansiando llenar el vacío que nos devora por dentro. Con la certeza de que no hay decepción posible. Quizás las portadas no sean tan luminosas como esperabas, pero los contrafuertes de las historias te fascinan. O la luz de una frase. O la música celestial de las páginas bailando en tus manos.

A veces, las librerías salen al paso, cual cámara de los menesteres de Hogwarts. Otras, se peregrina hasta ellas, imaginando, noches antes, en sueños, los secretos y bellezas que esconderán. Las sorpresas. Los tesoros olvidados, escondidos en el último rincón de una estantería. Cuando la tienes delante... el inevitable suspiro. Observar la fachada, las volutas de los títulos, las jambas de las fajas, las gárgolas de las ilustraciones... Tocas la cubierta del primer libro que encuentras y te santiguas al atravesar el umbral: «En el nombre de Cervantes, Austen y del bardo de Avon. Amén».

Cuando deambulas por una librería, pides que el camino sea largo, lleno de experiencias. Deseas tropezarte con lestrigones, sirenas, hombres que han cruzado océanos de tiempo para encontrarte o que están perdidos en una selva oscura en la mitad del camino de su vida, humanos que se despiertan siendo insectos, animales de granja que se rebelan, marquesas que son como el perro del hortelano... O cualquier otro ser que el librero, desde detrás del altar, rescate de la sacristía. Para ti. Para sanarte. Para convertirte. Para darte paz. Para consolarte. Para que le cuentes tus pecados: «Perdóneme padre porque no logré acabar esta obra maestra», «me acuso de doblar las esquinas de las páginas», «presté un libro que amaba profundamente y nunca más volvió»...

No hay mejor absolución que la de tu señor Koreander de confianza. Ni comunión más profunda que la de papel y tinta. Ni alma más llena que la de un lector al salir de una librería, mi auténtico templo sagrado. #FelizDíadelasLibrerías(conretraso)