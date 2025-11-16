Esperanza para los pobres

Este domingo la Iglesia celebra la jornada mundial de los pobres. Casi una década recordando a los más desfavorecidos de la sociedad como los predilectos de Dios y los que tendrían que ser siempre los predilectos de la Iglesia. En una sociedad marcada por el descarte, como la definía el Papa Francisco, apostar por los más pobres es apostar por el caballo perdedor de una carrera, pero sabiendo que es el que más lo necesita. Esto es lo que pretende esta jornada, apostar por aquellos que nadie apuesta nunca.

Una jornada para sensibilizarnos con aquellos que, en medio de la pobreza, no pierden la esperanza de poder salir de su realidad y encontrar posibilidades que mejoren su calidad de vida.

No hace muchos días se presentó el Informe Foessa de Cáritas, donde se nos recordaba como más de cuatro millones de personas en nuestro país están viviendo en el umbral de la pobreza. Es imposible erradicar la pobreza, según los datos de este informe, cuando resulta que los más ricos en nuestro país cada vez son más ricos. Esta mala distribución de la riqueza hace que muchos de nuestros hermanos se vean obligados a vivir en la pobreza más extrema.

Recursos hay para todos si la distribución de estos es justa, pero cuando unos pocos amasan grandes fortunas, otros se ven hundidos en la pobreza que humilla.

En una isla tan pequeña como la nuestra es algo obvio. Mientras unos viven en grandes mansiones de un valor incalculable, otros tienen que vivir en chabolas a las afueras de la ciudad sin ningún tipo de servicio, con materiales recogidos de la basura. Mientras unos banquetean en lujosos restaurantes otros siguen hurgando cada noche en los contenedores de la basura. Mientras unos llegan a nuestras costas en lujosos yates, otros lo hacen, jugándose la vida, en vetustas pateras. Es un signo de la mala distribución de la riqueza en nuestras islas que deja patente lo que sucede en la sociedad.

Esta jornada de los pobres no quiere ser una campaña para recoger fondos para los más necesitados, es una llamada a la atención para que todos seamos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y que debemos ser más generosos y respetuosos con los bienes de la Creación que han sido puestos al alcance de todos y no solo para unos pocos.