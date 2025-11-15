Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Roca

Toni Roca

Un llibre exemplar

Ja ho sabíem des de sempre, novembre és intimidat i llum, sense discussió ni cap mena de discrepància. És evident i poderós. Però la tardor, tota la tardor, és temps de lectura i de recolliment quasi espiritual. Més o menys. És el moment per descobrir i seguir la història fil per randa, la vida i obra històrica i d’investigació del sempre recordat Joan Marí Cardona. I més en dies d’ara mateix que celebrem el seu centenari, Sant Rafel 1925. Si han passat els temps, han passat els anys. A fi i efecte d’estar a l’altura de les circumstàncies tot un seguit d’esdeveniments culturals a l’ombra i al record d’un capellà il·lustre i il·lustrat n’està marcant un escenari de record i d’emoció de l’autor de, entre altres publicacions, ‘La conquista catalana’. Però de tot aquest espectacle cultural ara és necessari parlar del llibre -magnífic llibre, cal dir-ho- ‘Passió per les Pitiusas’, escrit per una persona que molt i molt prop va conèixer el personatge en qüestió que ara evoca’m i amb tot justícia. Un llibre oportú, és clar que sí. Però també necessari, imprescindible per poder entrar al món descrit per Marí Cardona al llarg d’una vida pletòrica a l’hora de la creació, a l’hora de la recerca de dades que hi incorporava als seus llibre, articles i documentació que de mica en mica anava editant, a publicacions diverses. Cal mencionar els llargs anys que presidí, 19 anys, l’Institut d’Estudis Eivissencs. Personatge generós i comunicatiu, de parla oberta i serena, col·loquial sempre. Tot això es reflecteix al llibre de Felip Cirer. «Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en sus excursiones, al querer comprobar sobre el territorio todo lo que había pasado, hechos, elementos patrimoniales y demás, el ser sacerdote le abría mucho el camino frente a los payeses. Siente un gran respeto por las figuras religiosas y eso le dio pie a tener siempre muy buen contacto, muy buenas relaciones con la gente...». Són declaracions fetes a Diario de Ibiza.

