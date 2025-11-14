Ibiza desde el aire, las impresiones de un piloto

Se llama Quique Vázquez y es piloto aéreo desde hace treinta y seis años. Su carrera profesional ha superado ya la vida útil de un avión grande de pasajeros. Ha llegado ‘más alto’ que ningún otro amigo de infancia. Imposible expresarlo con mayor literalidad.

Sostiene, con mucha sorna, que al «desguace de pilotos» tendrán que llevarlo a rastras, no habrá quien lo jubile. La razón es sencilla: ama volar. En su primera avioneta de aprendizaje empezó a ‘escalar cielos’ con idéntico gesto travieso que el de un niño trepando árboles. Lo de volar lo lleva tatuado en el fuselaje de su cuerpo y en las alas de su mente. Como pasa más tiempo a ras de nube que de suelo, bromea diciendo que hace tiempo que dejó de contarse entre las criaturas terrestres.

Su vigor aeronáutico está intacto, con más pista de despegue por delante todavía que un cadete de la Academia General del Aire de San Javier. Se nota que es piloto de raza, de esos a quienes les gustaría recibir sepultura en un cumulonimbo cualquiera de un atardecer, sin más epitafio que las estelas de los aviones de sus compañeros.

Su mujer, Begoña, visitaría así a menudo su ‘tumba’ en el futuro sin necesidad de acudir a ningún prosaico cementerio. Digo que podría porque ella también es comandante de una aerolínea, como él. Son el matrimonio Curie de la aviación civil española.

Cada vez que vuelo a Ibiza estoy atento a la megafonía de la aeronave, por ver si la casualidad me ha unido a uno de los dos en el mismo trayecto.

Es justo de la isla de lo que quería hablarme Quique cuando, preso de excitación, me llamó al móvil la semana pasada: «¡Ballenas, ballenas, he visto ballenas!». Ni el capitán Ahab, al presentársele Moby Dick en el horizonte, manifestó tal entusiasmo. En concreto, el avistamiento de los cetáceos se produjo el martes cuatro por la tarde, a punto de aterrizar mi amigo en el aeropuerto de la isla pilotando un avión de pasajeros procedente de Palma. «No una ballena, no, ¡tres! Emergían y se sumergían una y otra vez cerca de la costa, frente a es Jondal, a la altura de Punta de Porroig. Parecían rorcuales comunes. Al principio solo divisé uno. Como no lograba distinguirlo bien, pensé que era un barco hundiéndose. A punto estuve de informar por radio».

El rorcual común, llamado también ballena de aleta, es el segundo animal más grande de la tierra, después de la ballena azul. El Mediterráneo es uno de los hábitats de este gigantesco mamífero.

Mi amigo fue un afortunado, le tocó la lotería de Poseidón, qué duda cabe. Otear ballenas en aguas ibicencas no es nada frecuente; rara vez se las ve por aquí. Y menos localizadas a tiro de ballesta de la costa. Pero además, a este privilegio se le suma el hecho de que las observó a vista de gaviota. Yo, jugando a Ulises, llevo décadas surcando las aguas pitiusas en kayak y no veo más que hidropedales de colores chillones o fuerabordas histéricos despellejando el mar con sus hélices. Pero, sobre todo, plásticos a la deriva con afán de juntarse y erigirse en isla, dándole así a las Baleares una ‘hermanita’.

El cielo y el mar constituyen de por sí miradores excepcionales desde donde contemplarse mutuamente. Y si hay una isla pequeña de por medio, como es Ibiza, mejor. Dos poderosos rasgos de esta saltan de inmediato a la vista desde la perspectiva de la cabina de un avión: su belleza y una fragilidad que la envuelve a modo de neblina invisible; una fragilidad de maqueta casi, como si la isla lo fuera y pudiera ser lastimada.

Son impresiones estas resaltadas por mi amigo al haberle preguntado en diversas ocasiones cómo ve la isla desde su asiento de piloto. Incluso me proporciona números para aseverarme su autoridad. «Pilotando, he aterrizado en su aeropuerto 473 veces; y he despegado de allí, 477».

Es tal su experiencia visual desde el cielo que es como si hubiese modelado el relieve de la isla con sus propias manos. Al describirme las imágenes que atesora en su memoria, no puede menos que emocionarse. La retórica de su relato me recuerda a la de Roy Batty −el replicante rebelde de ‘Blade Runner’− en aquella famosa escena en la que dice: «He visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. Vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser».

Lo de Quique impacta casi tanto como dicho monólogo de la película. Vale la pena escucharlo: «He visto lunas llenas derramarse sobre es Vedrà. He visto miniaturizarse la isla de tal modo, a medida que ganaba altura, que parecía un embrión de sí misma flotando en un azul infinito. He vivido sobre la isla tormentas espantosas que han cancelado vuelos y helado los corazones de mis pasajeros. He visto muy de cerca cómo las montañas, cuando se cierra la noche, ‘crecen y se mueven’ amenazantes, indicándote que estés alerta. He visto la ‘cola’ medio sumergida de Conejera y sus escamas de piedra. Pero, sobre todo, he visto que, a mediodía, Ibiza brilla con luz propia: la suma del resplandor de todas sus calas».