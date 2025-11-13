Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carol Álvarez

Taylor Swift en la China de las mujeres que retrata ‘Her Story’

La conversación que ha generado la película de Shao Yihui allá por donde se ha estrenado, y sobre todo en la China que retrata, es la mejor evidencia de la importancia del cine

La influencia de Taylor Swift sobrevuela la historia más luminosa que llegará a nuestras pantallas desde la lejana Shanghái, la película que protagonizó el acto de clausura del festival de cine asiático de Barcelona este fin de semana, ‘Her story’. La producción, de 2024, es un paso más en la narrativa de una cultura china que avanza a lomos de la globalización en un momento clave geoestratégico, ahí está la pugna entre Trump y Xi Jinping, pero también en plena transformación de los roles femeninos. El Asian Film Festival de Barcelona, organizado por Casa Asia, lleva ya 13 años trayendo a nuestros cines fragmentos de la vida de las Antípodas como atrapasoles que amplifican su luz: la mujer víctima de años de abuso que rompe con ese yugo protagoniza otra película emocionante vista en el festival, ‘Like a Rolling Stone’, pero ‘Her story’ va más allá. Una madre divorciada y una joven de vida desestructurada comparten como vecinas alegrías y sinsabores ante la atenta mirada de la niña protagonista, que teje unos lazos de afecto únicos entre todos los personajes a modo de familia sobrevenida. La magia del cine no está en lo que cuenta, sino en cómo la directora china Shao Yihui lo cuenta, sin esquivar temas espinosos pero con una ternura y un sentido del humor que hace estallar en risas al patio de butacas.

Cuestionar prejuicios y estigmas

En tiempos del dominio cultural del K-pop y el poder blando, si los dibujos animados de Ne Zha penetraron en el corazón de Occidente mirando de tú a tú a Pixar y Walt Disney, películas como esta tienen la energía de cuestionar prejuicios y de ofrecer una mirada de excepción a los desafíos que afrontan las mujeres chinas que quieren decidir sobre su profesión, su conciliación familiar y su cuerpo y dejar atrás aquella parte de su tradición cultural que aún las estigmatiza.

No tienen una tarea fácil. Las mujeres ocupan más del 43% de la población activa en China y la presión social para que aparquen su carrera profesional en cuanto tienen hijos aún es muy fuerte. Ante esa tesitura, muchas prefieren proteger su autonomía retrasando matrimonio o maternidad, y eso ha hecho tambalear el sistema. También crecen los divorcios, hasta el punto que la ley se ha reformado para que las parejas abran un proceso de reflexión de 30 días entre que toman la decisión de romper y la sellan legalmente. Es un intento más de frenar la ola cultural que sacude con una fuerza de consecuencias imprevisibles una sociedad donde las nuevas generaciones de mujeres buscan otros espacios.

Taylor Swift como modelo, referente de una forma más libre de conducir la vida, no exenta de riesgos y malos momentos, es un poderoso tótem para reivindicar el autoconocimiento, el derecho a decidir y equivocarse, a caer y luego levantarse.

La conversación que ha generado la película de Shao Yihui allá por donde se ha estrenado, y sobre todo en la China que retrata, es la mejor evidencia de la importancia del cine y la cultura para agitar y transformar mundos. Que sean cada vez más las mujeres las que usan estas ventanas de oportunidad a través de las películas, como directoras o guionistas, es clave.

