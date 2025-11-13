Opinión | Para empezar
Ibiza, la isla de las maravillas que resiste a pesar de todo
Qué pequeña es Ibiza. Cuando el avión empieza a alejarse, a veces se puede observar la isla en su totalidad, rodeada de mar por todas partes, como flotando entre los azules del mar y del cielo. Un territorio de suaves montañas salpicadas de pinos y de casas (demasiadas), recortado por calas y acantilados, que se acaba enseguida.
La distancia siempre ayuda a ver mejor, o al menos a ver diferente. A mirar de otra manera, desde nuevas perspectivas, fuera del foco de lo cotidiano que nos impide esa visión global tan necesaria para el análisis y la reflexión. Y para la toma de decisiones con cabeza y sentido común.
Un viaje en avión es una buena forma de reconectar con la realidad de esta isla caleidoscopio, con una capacidad asombrosa de transformación, camaleónica, isla de islas como muñecas rusas variopintas pero complementarias. El imaginario de Ibiza es inagotable, infinito, se hunde en la noche de los tiempos más antiguos; pero contemplar la isla entera enmarcada en la ventanilla de un avión es constatar su finitud, la contundencia de sus límites físicos, su pequeño tamaño. Su condición de isla rodeada de mar inmenso, tan inmenso como el universo simbólico que ha generado a lo largo de la historia. Después de dejar atrás la isla, conviene seguir mirando por la ventanilla, hasta que aparece la aridez de la península, ese territorio pelado y árido, hostil, arisco, sobre el que se divisan las líneas de las carreteras, zonas urbanizadas, polígonos industriales, áreas de páramo que oscilan entre el gris y el marrón. El contraste es tremendo, pues hace unos instantes que hemos dejado atrás la isla donde la luz arranca todos los tonos posibles al verde y al azul.
Tenemos una isla de las maravillas que resiste a pesar de los pesares, a pesar de los atentados y barbaridades que se han cometido contra ella en el nombre de la especulación y la codicia. A pesar de que es uno de los destinos turísticos más icónicos del mundo. Contemplémosla desde lejos y seamos conscientes de su pequeñez y su fragilidad. Y de nuestra enorme responsabilidad.
