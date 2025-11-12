Uno comprende el valor de la educación cuando esta falta. La mala educación es el umbral de la violencia. Quien aprecia la paz cultiva la buena educación —y con ella, la cultura, el respeto y el sentido del humor—, forjándose así un escudo contra discusiones que derivan en peleas o, peor aún, en guerras, una de las mayores expresiones de la grosería y la barbarie. Por desgracia, no existe garantía absoluta de que funcione: todos deben cooperar. Uno solo no basta, aunque, muchas veces, su ejemplo ayuda. Vale la pena intentarlo.

Por eso hay que cultivarla masivamente: hacer un monocultivo tan amplio que no se vea su final. Cultivarla y abonarla en la familia, en las asociaciones, en la política, en toda la sociedad. Mantenerse alerta, vigilante. Arrancar de raíz los primeros brotes de mala educación, propios y ajenos, convertirla en el undécimo mandamiento.

Se dirá que la educación es una capa superficial. Da igual: las apariencias son importantes; luego ya escarbaremos hacia el fondo… o quizá no haga falta. Ser tratado con suavidad, sin imposiciones ni atropellos, crea un ambiente que facilita el acuerdo, el descanso y la alegría. Cuanto más se cultiva un entorno así, más rechazo provoca lo contrario.

Con genuina educación no existiría la violencia contra profesores, médicos o árbitros; no habría bullying, violencia de género ni abuso infantil. Los que viven en la calle, inmigrantes, o personas LGTBI han sido agredidos muchas veces por “niños de papá”, pobres cachorros de ricos, seguramente inducidos desde la cuna a ello. Pero ser rico no es sinónimo de ser educado.

Ser educado es otra cosa. Si hubiera que simplificarlo, consistiría sobre todo en no molestar.

No imponer tu música, ni tus gritos, ni tus ideas; no andar con tacones sobre el piso ajeno. Esperar a que todos estén servidos antes de empezar a comer, no masticar con la boca abierta, ir aseado, dejar hablar al otro sin interrumpirlo. Respetar el turno en una cola, no empujar, no agredir ni excluir a quien piensa distinto, no hacerlo callar.

También es educación no dejar basura en el rellano, limpiar el pipí del perro en el ascensor, saludar al cruzarse con alguien. Y, sobre todo, saber pedir perdón cuando uno se equivoca. Todos fallamos. Disculparse, en vez de responder con otra agresión, serena al ofendido y permite que vuelva la calma: el fin de la tormenta, la concordia.

La ausencia de estas pequeñas acciones envenena la convivencia; su presencia la endulza, la alegra y la facilita.

La democracia es un sistema para practicar la educación. En ella convivimos con distintas opciones políticas; todos deben poder exponer sus ideas en un ambiente de respeto y de verdad. Expandir bulos y noticias falsas no son propios de una persona educada.

En una dictadura —ya sea en un país o en una familia— la educación brilla por su ausencia. No se tiene en cuenta al otro: las cosas se hacen “porque lo digo yo y basta”.

El violento, el maleducado, teme a las palabras con sentido, a la lógica, a la verdad, al debate civilizado. En los sistemas totalitarios se impone la censura; en las familias, también. Se fuerza al silencio y al asentimiento porque el maleducado no sabe enfrentarse al intercambio de opiniones. Por eso utiliza la violencia para abrirse camino: a gritos, a insultos, a mentiras, a empellones, con amenazas o con dinero, corrompiendo.

Te doy las gracias, amable lector, por haber llegado hasta aquí.