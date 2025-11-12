Inseguridad también es sensación

Dice el dicho popular que siempre la realidad supera a la ficción. En este caso, el que llevamos días siguiendo en las crónicas de los medios locales, sobre sensación de inseguridad ciudadana en Sant Ferran, que debe ser “ficción” para la autoridad competente en la materia (se dan cuenta de que no sé a qué administración atribuir lo de “autoridad competente”) porque después de algunos días (semanas, tal vez) de que Pilar Martínez en este medio, de que asociaciones como la Apima del colegio de la localidad y la del centro islámico de la isla denuncien la situación y sitúen a dos individuos (o más, me aseguran algunos vecinos que los conocen) en el centro de la polémica, la situación esté en el mismo lugar en que los “dejamos” allá por mediados de octubre. A nosotros nos toca escribir sobre el tema, a ustedes (no sé a quién corresponde) les toca actuar de forma rápida y con el rigor preciso (la ley marca los límites) para que la sensación de inseguridad que hoy se vive en la zona llegue a convertirse en una realidad que supere la ficción. Hay denuncias (me consta) por lo tanto hay que ponerse las pilas sea de forma coercitiva o preventiva (tanto monta, monta tanto) para que el señor que declara que su hijo fue perseguido por uno de los individuos “conocidos” y que campan a sus aires por la plaza (Pilar Martínez dixit) tenga la sensación de que se ha hecho algo para restablecer el clima de seguridad que garantiza la convivencia. En invierno somos pocos y necesitamos una cierta paz para recuperarnos de los sobresaltos de la temporada, de las masificaciones, de los atascos, de las playas hasta las trancas. Necesitamos que los niños/as vayan con esa tranquilidad infantil hasta el colegio (luego ya trataremos del bullying, en una pieza aparte). Desterrar de nuestro lenguaje cotidiano ese “mamá, no quiero ir al cole” porque esa afirmación, cuando no es interesada y subjetiva, se convierte en sensación de inseguridad. Y añade elementos nocivos a un clima ya enrarecido como es el caso. Lo saben, incluso me da que lo entienden, me atrevería a decir que están en ello. No me gustaría oír aquello de las “cosas de palacio van despacio” porque los ciudadanos y más los menores (en lenguaje siglo XXI, “personas vulnerables”) no deberían estar entre los de las “listas de espera” en los pasillos de las administraciones. Por si de una instancia se tratara “Es gracia que espera alcanzar de VE”. Añadiría: a la mayor brevedad posible.