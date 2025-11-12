Opinión | Per començar
‘Carpe diem’ i exhibicionisme
Els joves millennials estalvien menys que els seus pares. És el que em va dir el representant d’una patronal a principis de temporada, a l’hora d’analitzar el comportament de les noves i no tan noves generacions pel que fa al consum. Parlava d’una part important dels viatgers que visiten Eivissa.
Tal vegada està relacionat amb els relativament nous patrons de comportament del públic durant un concert, un festival o qualsevol esdeveniment cultural o vital, sigui del tipus que sigui. Cal immortalitzar-ho amb el mòbil. Allò que vertaderament importa és viure l’experiència, sense pensar més enllà del precís moment del present, i/o que tothom sàpiga que l’has viscuda. El ‘carpe diem’ i l’exhibicionisme. Deixant de banda que les possibilitats d’estalviar han canviat dràsticament en les darreres dècades, l’encariment disparat de la vida i la situació d’emergència de l’habitatge que es viu a bona part d’Europa, queda clar que la manca absoluta d’horitzons, de futurs imaginables per a les noves generacions, provoca de tot menys ganes o possibilitats de pensar en el futur i, per tant, segurament desincentiva l’estalvi, tot i que no estalviar no sigui una decisió conscient entre les persones que hem nascut en els 90 o principis dels 2000 (darrers millennials i primers centennials). En cap cas pretenc negar que les condicions actuals compliquen molt més l’estalvi i que drets bàsics com l’habitatge s’han convertit en un article de luxe, però inevitablement el nostre estat d’ànim influeix en la nostra forma d’habitar el dia a dia en aquest món que canvia molt i que és inestable i vertiginós. Des de petits hem rebut missatges per totes bandes sobre que el món s’apropa a un precipici en tots els sentits, en una retòrica totalment fosca que pareix no deixar marge a l’optimisme, a pesar que el món segurament és molt menys malvat ara que en temps anteriors i sincerament no sent nostàlgia per cap època no viscuda. Molt passat falsament idealitzat. Mentrestant, per sobreviure mentalment al pessimisme extrem, ens queda la frivolitat. Però tal vegada és només un parèntesi fins que els joves tornem a enfadar-nos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al parking del hospital de Ibiza?
- El Supremo da la razón a una pareja de ibicencos que perdió su casa
- El servicio que Iberia ofrecerá a los pasajeros sin coste adicional en todos sus vuelos
- Piden ocho de años para un joven de Ibiza por violar a una mujer que necesitó tratamiento quirúrgico
- Detenida una mujer por atacar con un cuchillo a varios policías en Santa Eulària
- ¿Qué habría pasado si la UD Ibiza hubiera apostado por quienes la llevaron al éxito?