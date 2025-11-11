Trucos numéricos para nadar sin parar

En el largo 1 empiezo a pensar en temas para un artículo de opinión. Cuando llego al 5 me hago auto rima. Es como el auto-tune, pero aún más absurdo. En el 7, pienso en cuántos pecados capitales he reincidido desde la última vez que fui a la piscina. Un par de ellos mínimo siempre han caído, me reservo cuáles, revise la lista y verá que no son tan difíciles de cometer.

Cuando voy por el 8 siempre revivo el gol de Iniesta a Holanda y eso me da un impulso adicional para acabar la primera serie. Pronto llego al 13, qué gran número para realizar antropología barata, pregunte al prójimo que se le antoje qué piensa de esta cifra y saque sus propias conclusiones. Las mías están muy claras. El 14 es de Cruyff, nunca lo vi jugar y lo tengo por un semidiós. Y pienso en todo eso que nos tenemos que creer por lo que nos cuentan porque es imposible que podamos comprobarlo con nuestros propios ojos. En todos los ejercicios de credulidad que estamos obligados a realizar cada día y cuya existencia ni nos planteamos.

Después del segundo descanso mis erráticas reflexiones se vuelven hacia la NBA. En el 23 se me aparece Michael Jordan. ¿Se imagina ser el mejor de la historia en lo que sea? ¿Sería capaz de mantener la cordura? Y de seguido el 24 de su heredero natural, Kobe Bryant. ¿Es mejor una existencia excepcional de 41 años o una normalita que dure el doble? ¿Usted qué opina?

La treintena es tediosa, sin incentivos, y al alcanzar los 40 pienso en la cultura enlatada, que antes me repugnaba y ahora solo me da pereza. En el 45 vuelvo a figurarme a Jordan y en la importancia de dejar que las cosas concluyan con naturalidad, a su debido momento. En el peligro punzante de la nostalgia. Superado el 50 mi mente ya está empapada de agua y le va costando pensar, pero nunca faltan Wesley Snipes en el 57 o algún viejo videojuego en el 64. ¿En el 69? El número atómico del Tulio, por supuesto. Y si llego al 88, que ya no me quedan fuerzas ni para combatir al nazismo. Porque los números son infinitos, pero yo no.