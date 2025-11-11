La expulsión de Can Casals y las actividades culturales del GEN

El cierre de Can Casals donde hasta ahora tenía como sede el Grup d’Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) impuesto por el ayuntamiento de Vila, presidido actualmente por Rafa Triguero, supone un descalabro no sólo para la organización ecologista y educativa de la isla sino para toda la sociedad pitiusa.

El grupo como tal lleva 43 años implantado en la isla, creado tras cinco años de divulgación proteccionista realizada personalmente en solitario, lo que representa casi medio siglo de trabajos en pro de los valores naturales, paisajísticos, zoológicos y culturales de Eivissa.

Que ahora el alcalde quiera disponer de Can Casals para otras actividades no debe ser objeto de discusión siempre que se ofrezca al GEN otro lugar igualmente apropiado y de características similares para poder seguir ejerciendo no solo de grupo de acción contra la depredación destructiva e insaciable de la isla sino como elemento educativo de los valores naturales como ejercía el grupo en esta sede.

El alcalde debería tener una visión global e histórica de todos los movimientos ciudadanos que se desempeñan en su municipio y saber valorar la importancia de cada uno de ellos. En ese caso el GEN ofrecía una educación básica, pero indiscutiblemente imprescindible para todo el público recalcando el principal objetivo que es el aprendizaje ambiental entre los más jóvenes para que conozcan y respeten los valores naturales de la isla, y sobre todo, lo que representa la isla y su riqueza específica.

La expulsión del GEN de Can Casals no equivale, afortunadamente, a la aniquilación del grupo, aunque el daño infringido suponga de forma inmediata la suspensión de numerosas actividades culturales de divulgación no sólo del ecologismo como tal, sino también y básicamente del aspecto educativo sobre la querencia que el nacido en la isla debe sentir hacia Eivissa.

El GEN lleva a cabo incontables tareas desde su fundación pero la que más debe ser resaltada, a mi entender, es la de abrir un camino para que cada persona, joven o mayor, reconozca la isla como suya, como su origen, en definitiva como su hogar y en consecuencia promocionar el amor a Eivissa.