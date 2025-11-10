Pendientes de la Aemet

La Aemet nos tiene en vilo con cada alerta desde que, hace un año, una DANA se cobró la vida de más de 200 personas en Valencia. En Ibiza no hemos vivido tragedias de esa magnitud, pero sí varios episodios de lluvias torrenciales, al menos cuatro en los últimos meses, que han dejado graves daños materiales y pérdidas económicas para empresarios y familias. Una alegría contenida: estamos vivos, pero cada vez las gotas frías son más intensas y las inundaciones más frecuentes. El cemento no absorbe el agua, y las alcantarillas de Eivissa, viejas y saturadas, no dan abasto. Nada que ver con el campo, donde la tierra fértil ha reverdecido con tanta lluvia.

En Siesta, vi caer el agua sin causar apenas daño. Las carreteras se transformaron en ríos improvisados, los arcenes en cauces naturales, pero el líquido encontró su camino sin lastimar a nadie. Al día siguiente, todo volvió a la calma, aunque algunos bajos de mi urbanización lo pasaron mal: el alcantarillado es antiguo y el agua brotó por el inodoro de un apartamento vacío.

En la ciudad, en cambio, la historia es otra. El pasado 11 de octubre, desde la redacción de es Diari, se veía cómo el lodo arrastrado desde los aparcamientos disuasorios se tragaba todo a su paso, como una lengua de lava. Antes incluso de que sonara la alarma de Protección Civil, que casi provoca un susto mayor a quienes padecen del corazón, la avenida de la Paz ya estaba inundada.

En cuestión de minutos, la parte baja de es Diari se convirtió en un lago marrón, cuyos afluentes se colaban por debajo de la verja del aparcamiento y anegaban el sótano, inutilizando incluso el motor del ascensor. Siempre contamos lo que ocurre fuera, pero pocas veces lo que pasa dentro.

Mi compañera Carol, encargada de la limpieza, no dejó de sacar barro durante días. Trabajó sin descanso, con una cuadrilla, hasta dejar los bajos transitables. Todavía queda fango en los jardines, aunque al menos no huele mal, como suele ocurrir en Vila cada vez que llueve.