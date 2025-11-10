Opinión
Els castellanoparlants, col·lectiu vulnerable?
Tres magistrades de l’Audiència de Barcelona li acaben de fer un homenatge al fundador de l’Editorial Planeta, amb una sentència que hauria de passar a la història de la literatura espanyola, més per espanyola que no per literatura ni per història. Després del calvari que varen passar, fa un parell d’anys, els pares i les mares de l’Escola Turó del Drac, de Canet de Mar, les magistrades Isabel Delgado, Rebeca Fernández i Raquel Piquero han realitzat una contribució sense pèrdua a la literatura nacionalista (espanyola, per descomptat), que algú, dins el món del dret, hauria de posar al seu lloc.
A l’Escola Turó del Drac, fa un parell d’anys, va passar allò que a un munt d’escoles ha anat passant des que la catalanofòbia personalitzada ha entrat en acció contra el nostre sistema educatiu: una família va pensar que tenia legitimitat (que no en té, encara que pugui tenir-ne legalitat) per exigir un percentatge de classes en espanyol, només perquè la seua criatura no hagués d’aguantar tant català al seu voltant. Aquests mals pares, perquè només uns mals pares poden fer servir els seus fills com a escuts humans contra el sistema educatiu que miram de donar-nos, amb penes i treballs, aquests mals pares (repetesc) varen denunciar l’escola i, amb el suport judicial pertinent, varen imposar-hi un determinat percentatge (crec que va ser un vint-i-cinc per cent) d’ensenyament en espanyol (en contra del projecte lingüístic de centre i de la voluntat de la majoria dels pares i de les mares). La justícia va acceptar de seguida de fer pedagogia i va modificar el PLC al seu aire, com si tot s’hi valgués quan es tracta d’atacar l’escola.
Supòs que na Isabel, na Rebeca i na Raquel deuen trobar que la sentència d’aquell moment va fer un ou de dos rovells i que hauria de passar a la història de la pedagogia, al costat de Freinet, Montessori i qui faci falta. El tribunal en qüestió es va limitar a una barroeria més de les que ens tenen acostumats des de fa dècades (pràcticament des que hom va decidir que els nostres fills tenien dret a ser educats en llengua catalana).
Després de l’atac a l’escola, alguns pares i algunes mares es varen dedicar a fer comentaris públics poc afalagadors per als instigadors de tota la trama. Un d’ells, entre d’altres coses, els va suggerir de partir cap a algun lloc on les seues orelles no haguessin de ser llatzerades per la llengua de Canet, i va animar els seus convilatans a emprenyar una mica la família que tant els havia emprenyat a tots ells. Ara les tres perles a qui ens referim al llarg d’aquest paper han decidit que el pare piulador ha de ser (i ha estat, de fet) condemnat a dos anys de presó i a pagar no sé quina quantitat de diners a la família catalanòfoba. I ho sentencien apel·lant al «delicte d’odi».
Vull suposar que les esmentades magistrades no fan la patinada en qüestió per desconeixement de la legislació vigent. Ho fan a consciència, eixamplant-la i modificant-la com una goma de mastegar. Saben perfectament que els delictes d’odi només es poden aplicar en contra dels col·lectius vulnerables. Que, per tant, no es poden adduir en casos en què l’ofès és majoritari i l’ofensor és minoritari, posem per cas. Si algú clama contra els gitanos, pot ser condemant per delicte d’odi, però si és un gitano que defeca sobre els paios no hi ha lloc a cap tipus de condemna. Això, fins i tot per als que no sabem res de Dret, ens resulta fàcil d’entendre. Idò bé, resulta que el piulador catalanoparlant és condemant per delicte d’odi «envers la llengua castellana» i (ai las!, no se’n poden estar) contra la seua nacionalitat. Perquè les tres nacionalistes radicals hi afegeixen també la nacionalitat (espanyola, of course) com a víctima d’odi.
Fa uns dies, el ministre Albares (aquest que se suposa que està tant a favor del català que encara no ha aconseguit que sigui oficial a Europa) es planyia, pobret!, que l’espanyol ja no és el segon idioma amb més demografia del món mundial: li passen per davant el xinès i... l’hindi. Però, en tot cas, treia pit que la llengua de Castella ja supera els cinc-cents milions de parlants. Alegrem-nos-en! Per molt que tenguin més de mig miler de milions de parlants, emperò, els nacionalistes malaltissos no es poden estar de veure’s amenaçats per una llengua amb una demografia de deu milions (com a molt) i no perden ocasió de mostrar el seu complex d’inferioritat, veient la seua perillar pertot arreu.
El pare piulador de Canet comminava la família espanyola a anar-se’n de Catalunya. A mi, a través de la mateixa xarxa, m’han dit cinquanta vegades que me’n vagi d’Eivissa i, n’estic ben segur, si els hagués dut al jutjat, ni m’haurien hagut de pagar pasta ni els haurien condemnat a anar a la presó. M’hi jugaria el coll (i no el de la camia).
