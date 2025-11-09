La WTM y las dudas sobre el futuro turístico

La World Travel Market celebrada esta semana en Londres ha dejado un poso de incertidumbre sobre la próxima temporada turística y sobre el futuro del turismo en general en las islas. La gran cuestión ya no es aspirar a otra temporada récord, sino cómo sostener una economía local sólidamente apoyada en el turismo sin seguir sobrepasando los límites sociales y ambientales que la hacen posible. El equilibrio entre temporadas buenas y contención, e incluso el tan temido por algunos decrecimiento, ya no es una consigna, sino una condición para la supervivencia del sistema.

Se llega a este debate después de un 2025 globalmente satisfactorio para el sector, pero, como advirtió antes de la feria el experto José Antonio Roselló Rausell, vicepresidente de la patronal CAEB, se ha vivido bajo una «situación rara». El comportamiento del mercado británico, mayoritario en las Pitiusas, ha sido un carrusel: subidas en mayo y julio, caídas en junio y agosto, y un cómputo anual que el Ibestat cifra en un descenso del 7,1% de viajeros, en línea con unas entradas de pasajeros prácticamente planas según AENA. La paradoja es que el gasto turístico del visitante británico aumentó. El dato ilustra la volatilidad de los mercados y la creciente desconexión entre número de llegadas y resultados empresariales, y obliga a repensar las estrategias de precio y producto.

No es el único nubarrón. El Reino Unido lanza señales de restricción del consumo y Alemania ha entrado en recesión. Aunque el peso del mercado alemán en Eivissa es menor que en Mallorca, el contexto europeo exige prudencia. Tanto es así que, con una Semana Santa temprana, muchos hoteleros dudan de abrir en abril para no atravesar un mes con establecimientos abiertos y una demanda insuficiente.

Conviene recordar, además, que una hipotética bajada del turismo no se percibe como tragedia por buena parte de la sociedad ibicenca y formenterense. El pasado verano volvieron los atascos, la saturación de zonas turísticas y los accesos a playas y discotecas colapsados. Ahora bien, el Índice de Presión Humana del Ibestat matiza esa sensación: junio, julio y agosto registraron descensos respecto a 2024. Eivissa fue la isla con mayor reducción, con caídas del 4,6% en los máximos y del 6,7% en los mínimos; el 13 de agosto fue el día de mayor presencia de personas sobre la isla, 316.843, y el 31 el de menor, 267.380. En Formentera el IPH subió ligeramente y en Mallorca prácticamente se mantuvo.

El Consell de Eivissa atribuye las bajadas a su política de contención, a la regulación de entrada de vehículos y, especialmente, a la lucha contra la oferta ilegal, de la que afirma haber eliminado 14.500 plazas. La oposición replica que la fiesta descontrolada y los jets privados siguen en auge, que la deriva hacia el lujo desplaza al turismo familiar y que el modelo del PP fracasa en sus objetivos. Más allá del rifirrafe político, hay un punto incontrovertible: en los meses centrales de temporada no cabe crecer más. El margen de maniobra está en los bordes, en el inicio y el final de la campaña.

El dilema para 2026 se concentra en tres frentes. Primero, los mercados y el calendario: con un consumidor británico al que le aprieta el bolsillo y unas semanas de abril que pueden ser de travesía del desierto. Segundo, las dificultades de personal para cubrir las plantillas de muchos negocios: la crónica falta de trabajadores se agrava por la carestía de la vivienda. Los ayuntamientos quieren acabar este invierno con los asentamientos de infraviviendas y caravanas; una medida imprescindible desde la dignidad y el orden público, pero abre una pregunta incómoda que no puede dejarse para marzo: ¿habrá suficiente personal para sostener servicios que en muchos casos se cobran a precio de lujo si no se habilitan soluciones de alojamiento asequible, transporte y conciliación que hagan viable trabajar en la isla? Tercero, las infraestructuras, con un claro ejemplo en el agua, tanto en la distribución como unas redes de saneamiento que revientan por diferentes sitios cada verano.

El remedio pasa por una transición ordenada de un crecimiento en volumen a un modelo de crecimiento en calidad y valor añadido. Ni se trata de cerrar la puerta al turismo ni de alimentar el espejismo de que todo vale. Se trata de fijar límites estables al número de plazas y al uso del suelo, de perseguir con medios suficientes la ilegalidad que distorsiona el mercado, y de recompensar al que invierte en ahorro hídrico y energético y en empleo digno.

La feria de Londres vuelve a demostrar que las certezas del pasado ya no bastan. La rentabilidad seguirá siendo alcanzable, pero no al precio de tensar la cuerda social y ambiental. Los datos del propio Consell acreditan que sus políticas de «contención» originan decrecimiento en la afluencia de visitantes, sin que de momento haya caído el gasto turístico, de modo que decrecer puede ser el efecto saludable de una gestión acertada. Aceptar un decrecimiento selectivo allí donde los límites lo exijan no es rendirse ni atacar el turismo, es preservar el activo que hace posible cualquier temporada: la habitabilidad de la isla, la preservación de sus valores y la calidad del servicio. Eivissa puede aspirar a temporadas buenas sin hipotecar su futuro. Para 2026, más que hacer más, tocará hacer mejor: gestionar con inteligencia, invertir donde es realmente necesario y respetar los límites que nos recuerdan que el éxito turístico comienza, y termina, en la calidad de vida de los residentes y trabajadores de la isla.