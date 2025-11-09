Desencantados del Tinder turístico

Estuvo muy acertado el edil de Turismo de Eivissa, Rubén Sousa, cuando en el pasado Foro Marino comparó la promoción turística con una aplicación para ligar: «En Tinder, uno también pone su mejor foto para venderse bien», alegó. Al concejal le traicionó el subconsciente, porque ese símil equivale a admitir que la Eivissa que se vende en las ferias es, en buena medida, sólo fachada. Quienes utilizan esa y otras aplicaciones de citas ponen la cámara del móvil en modo belleza, exageran sus currículos y ocultan la información que puede delatar el lado más mezquino, vergonzoso o tenebroso de sus vidas, sus accesos de locura, su bipolaridad, quizás su dependencia de ansiolíticos, alcohol o drogas… En el Tinder de las ferias turísticas, como la que se acaba de celebrar en Londres, la Administración y los empresarios de Eivissa hacen lo mismo: muestran fotos de almendros en flor, pero callan que se están arrancando de raíz a causa de la sequía, la vejez y las enfermedades; presumen de parajes bucólicos, pero ocultan las masas de pinos estresados hídricamente que están siendo perforados por una implacable plaga de coleópteros; muestran vídeos de calas paradisíacas, de ensueño, pero atestadas en verano por turistas y barcos, y que en época estival pierden su claridad debido a los continuos vertidos. Y ni mencionan el drama de la vivienda, ni la escasez de agua, ni el transporte público tercermundista, ni a los hooligans, ni al balconing, ni a esa droga que los vuelve tan locos que quieren volar. Una Eivissa de Tinder que tapa con maquillaje sus granos, arrugas y ojeras.

Da la sensación de que las autoridades y los empresarios del sector siguen sin entender que, aunque esa promoción cuele fuera, aquí no son pocos los que ya están hartos y reclaman cambios drásticos. Por ejemplo, ese grupo que acaba de lanzar en internet «la encuesta que sí queremos los ibicencos», muy crítica y que propone una serie de respuestas que delatan el hastío y la desafección de una parte de la sociedad con el turismo, su desencanto ante tanto maquillaje y Tinder.