Opinión | Para empezar
Desencantados del Tinder turístico
Estuvo muy acertado el edil de Turismo de Eivissa, Rubén Sousa, cuando en el pasado Foro Marino comparó la promoción turística con una aplicación para ligar: «En Tinder, uno también pone su mejor foto para venderse bien», alegó. Al concejal le traicionó el subconsciente, porque ese símil equivale a admitir que la Eivissa que se vende en las ferias es, en buena medida, sólo fachada. Quienes utilizan esa y otras aplicaciones de citas ponen la cámara del móvil en modo belleza, exageran sus currículos y ocultan la información que puede delatar el lado más mezquino, vergonzoso o tenebroso de sus vidas, sus accesos de locura, su bipolaridad, quizás su dependencia de ansiolíticos, alcohol o drogas… En el Tinder de las ferias turísticas, como la que se acaba de celebrar en Londres, la Administración y los empresarios de Eivissa hacen lo mismo: muestran fotos de almendros en flor, pero callan que se están arrancando de raíz a causa de la sequía, la vejez y las enfermedades; presumen de parajes bucólicos, pero ocultan las masas de pinos estresados hídricamente que están siendo perforados por una implacable plaga de coleópteros; muestran vídeos de calas paradisíacas, de ensueño, pero atestadas en verano por turistas y barcos, y que en época estival pierden su claridad debido a los continuos vertidos. Y ni mencionan el drama de la vivienda, ni la escasez de agua, ni el transporte público tercermundista, ni a los hooligans, ni al balconing, ni a esa droga que los vuelve tan locos que quieren volar. Una Eivissa de Tinder que tapa con maquillaje sus granos, arrugas y ojeras.
Da la sensación de que las autoridades y los empresarios del sector siguen sin entender que, aunque esa promoción cuele fuera, aquí no son pocos los que ya están hartos y reclaman cambios drásticos. Por ejemplo, ese grupo que acaba de lanzar en internet «la encuesta que sí queremos los ibicencos», muy crítica y que propone una serie de respuestas que delatan el hastío y la desafección de una parte de la sociedad con el turismo, su desencanto ante tanto maquillaje y Tinder.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza
- Dos detenidos tras el hallazgo de 523 kilos de cocaína en una embarcación varada en Ibiza
- A la venta la 'Villa Meona' de Ibiza, con 12 cuartos de baño
- Tormentas, viento y descenso de temperaturas: Ibiza y Formentera, en alerta amarilla este sábado
- Alarma por una quema de madera descontrolada en Sant Antoni
- El temporal destroza el velero 'Helisara' varado en Formentera desde hace más de un año