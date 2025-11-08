Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Toni Roca

Novembre, intimitat i llum

Intimitat de la llum quan ara el novembre, després de l’octubre el millor mes de l’any, agafa el vol ferm i poderós per indrets de melancolia i suavitat d’herba mentre a Londres -una altra història molt diferent - els organitzadors de la WTM planifiquen un estiu que en la pràctica arribarà a casa nostra demà passat. O quasi. Novembre, no oblidar encara temps de magranes, és la dolçor quotidiana dels dies curts per als poetes impacients i de les nits i llargues fetes per amants furtius, noctàmbuls i, per què no?, prohibits que sempre hi ha algú fill de puta que controlar vol la vida privada de la gent d’aquesta terra nostra ara en èpoques de penombra, silenci i violència escampades per totes les terres probables i possibles. Novembre és la passió oberta per temps de tardor. ‘La llarga tardor a cas’ escrivia un temps el poeta emèrit i notable, clàssic també. O l’inevitable, a Deu gràcies, Antonio Machado: «Una mañana de otoño, cuando los campos se aran, sobre un otero...». Novembre, d’altra banda és l’octubre de la Revolució, la pressa de l’anomenat Palau d’Hivern i l’ombra de Lenin perfilava l’esdevenir de temps de tempestes, revoltes i vessament de sang, moltíssima sang, innocent i màrtir a tots els efectes. I encara les conseqüències de la tragèdia aquella perduren i sobreviuen. O tal vegada no. Qui sap, qui sap... ‘Novembre i una mica d’herba’ il·luminà a través d’un text prodigiós escenaris teatrals de tot el món, des de Broadway a casa nostra. Novembre al cor de la ciutat, a la solitud camperola i d’una pagesia que aquí, entre nosaltres va morir fa anys, molts anys entre el plor -però menys- el gemec i l’oració per un temps definitivament passat de moda. Novembre i el ‘blues’ cantat per la Núria Feliu al llarg d’una nit de jazz a Nova York: «Tot és gris, ho és el temps i ho és el pensar que no t’he vist i la vida que passa com un film antic fet a l’ombra d’aquest temps difunt...». Novembre...

TEMAS

