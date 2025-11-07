La saturación según Balearia

Ahora resulta que Balearia, -siendo parte interesada en el negocio- le dice al Consell lo que tiene que hacer, en qué puntos críticos tiene que intervenir para aliviar el caos circulatorio que sufre la isla. Sorprende que se señalen como núcleos urbanos más saturados los de Sant Antoni y Santa Eulària y se minimice la aberrante situación vehicular que tiene la ciudad, Vila, donde, según parece, ni las calles, ni los accesos, ni las rondas plantean problemas. El informe acierta en subrayar el problema que tenemos en el llamado cruce de los cazadores, confluencia de la EI200, EI300 Y EI631, pero supongo que Balearia ya sabe que es un punto en el que ya está prevista y presupuestada una rotonda. Más sorprende que señale como puntos circulatorios críticos las conexiones Sant Josep/aeropuerto, Sant Rafel/Santa Eulària y Eivissa/Portinatx , tramos en los que, por lo general, se circula sin mayor dificultad. Me pregunto si el informe que aporta Balearia se ha hecho desde algún despacho. ¿Acaso no hay problemas de congestión, por ejemplo, entre Vila y el aeropuerto y, mientras dura el verano, entre Vila y las Salinas?

A Balearia le parece mal, según parece, que los oriundos tengan tantísimo coche y que el bus no ofrezca el servicio que debería dar. Me temo que al informe se le escapa un pequeño detalle, la dispersión que tiene la población pitiusa fuera de los núcleos poblaciones, situación que hace prácticamente imposible que el transporte público pueda satisfacer la demanda y que obliga al particular a echar mano del coche. En lo que sí tiene razón la Naviera es en decir que la limitación de la entrada de vehículos afecta negativamente a su transporte, es decir, a su negocio. Y ahí le duele, cosa que por supuesto lamentamos. Es aquello de los daños colaterales. De la misma manera que si se limita el número de coches a las empresas de alquiler, también estas verán reducido su negocio. ¡Es lo que hay! Y lo que hay es una isla que no es de goma. Y lo que ya es el colmo es que el señor Utor nos diga que “se deberían aplicar restricciones a la movilidad, no a la conectividad de la isla”. ¡Genial idea! Se trata, según parece, de que la Naviera pueda traernos tantos coches como quiera y que los ibicencos no podamos coger el coche. ¡De chiste!n