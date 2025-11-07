Opinión | Tribuna
Un error terrible
Ens trobem aquests dies davant la sorprenent (o no tant) decisió de l’equip del PP al front de l’Ajuntament d’Eivissa de desnonar al GEN-GOB de la seu de titularitat municipal que ha vingut ocupant des de finals de 2021 al barri de Cas Serres, a la casa de Can Casals. Una decisió que torna a posar de manifest la nefasta gestió amb la qual aquest equip de govern actua a la ciutat d’Eivissa.
En primer lloc, voldria recordar i agrair la generositat de la família propietària de Can Casals, sense la qual no tindríem aquest magnífic espai municipal a una de les poques cases pageses que tenim al nostre municipi. Una casa datada al segle XVIII en un solar d’uns 800 metres quadrats i que va poder ser rehabilitada gràcies al cofinançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Una feina que va comptar amb un exhaustiu seguiment patrimonial per part de les tècniques municipals i que va tenir un resultat excel·lent. Un solar abandonat i una casa que perillava estructuralment es van convertir en un nou pol d’activitat pel barri de Cas Serres.
Un nou pol del que es va fer càrrec el GEN-GOB, entitat a la qual en la passada legislatura es va donar l’oportunitat de fer-se càrrec de Can Casals per convertir-lo amb la seva seu per a poder desenvolupar la seva necessària tasca investigadora, didàctica, compromesa i de lluita envers el medi ambient de la nostra illa. I així va ser des del primer minut, des d’aquell 21 de novembre de 2021, data en què es va inaugurar la recuperació de Can Casals i de la nova seu de l’organització ecologista.
En aquests darrers anys, els responsables del GEN-GOB han desenvolupat un bon nombre de projectes al carrer del Músic Fermí Marí, més enllà de la pròpia tasca regular de l’entitat. Des de la recuperació del propi solar, amb la plantació de diversos arbres fruiters, a rebre visites escolars, organitzar activitats d’estudi i recerca, trobades científiques o jornades lúdiques. Tal com han informat durant aquests darrers dies, més de 5.000 persones han passat per Can Casals des de la seva inauguració. 5.000 persones que han pogut conèixer de primera mà la importància del medi ambient en un territori tan sensible i delicat com és el nostre. A més, es va dotar al barri d’un lloc de trobada, un nou espai que va ser molt agraït per les veïnes i els veïns.
Ara, el PP ha decidit que Can Casals ha de ser un espai perquè puguin fer servir diverses entitats, sense definir quines, i per fer-hi activitats puntuals quan considerin, també sense que sapiguem quines. Passem d’una funció clara i necessària socialment a una nova etapa d’improvisació i de ‘ja anirem fent el que vagi sortint’, una de les especialitats de Triguero. De fet, abans de saber-se que el GEN-GOB deixaria Can Casals, el PP ja anava oferint l’espai a altres entitats mentre deia a l’entitat ecologista que ja els hi buscaria un altre espai. Com molt bé assenyalava Isidor Marí fa uns dies en aquestes mateixes pàgines: “Es pot comprendre que l’Ajuntament es preocupi per oferir espais a totes les iniciatives que valguin la pena, naturalment. Però per què no els ofereix els espais que diu que buscarà per al GEN-GOB?”. Poc que afegir a aquesta reflexió.
Deixar al GEN-GOB sense la seu de Can Casals és un error terrible que parla molt clarament del lloc que ocupa el medi ambient i la seva defensa entre les prioritats de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa, per moltes declaracions i vídeos que puguin fer. És lògic i normal que una organització com el GEN-GOB xoqui frontalment en un moment o un altre amb les administracions públiques i amb la gestió política en la seva feina de defensa ecologista. Però també és lògic i normal, o ho hauria de ser, que aquestes administracions públiques recolzin i defensin l’activitat d’aquestes entitats, posant, per exemple, una seu a la seva disposició perquè puguin desenvolupar els seus projectes, sabent com sabem que sense les administracions no poden tenir accés a unes instal·lacions.
Condemnar d’aquesta manera a la precarietat al GEN-GOB és una declaració molt clara per part del PP. Però pensem que encara estem a temps que aquesta situació es pugui solucionar. L’Ajuntament està a temps de rectificar i no obligar al GEN-GOB a abandonar Can Casals. Esperem que així sigui.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Lluvia y truenos en Ibiza: sigue aquí la tormenta
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Desarticulada una organización criminal con más de 3.000 kilos de droga introducidos por Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- Las víctimas del intento de robo en Cala de Bou forcejearon con los asaltantes
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza