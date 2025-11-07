«Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina...» Ya lo cantaba Chavela en esa larga lista de pequeños y grandes dramas que es ‘Noches de boda’... «Que no te cierren el bar de la esquina...». Ya sabía bien lo que lloraba la costarricense más mexicana... Porque quedarte sin él hace que tu vida sea un poco más triste.

Que te cierren el bar de la esquina no es una tragedia, pero con esa luz que se apaga se disuelven también centenares de recuerdos, millones de risas, un café con tu nombre, gintónics mientras se pone el sol, las albóndigas favoritas de tus sobrinos, las largas tardes de verano jugando al uno en familia en la terraza del viento, los mejores bloody mary del barrio, las charlas sobre política con Manolo, las bromas de los tertulianos del fondo sur... Cuando te cierran el bar de la esquina, que quizás no sea el mejor pero es el tuyo, es como si te expropiaran una parte de tu casa. Porque el bar de la esquina no es sólo un bar. Es la cocina de casa los días que no tienes ganas o tiempo de encender los fogones. Es el refugio de los días en los que no puedes con tu alma. Es el salón en el que reúnes a la familia algunos días. Es el balcón al que sales a tomarte el café. Es el patio de recreo cuando no quieres sentirte sola. Es bálsamo unos días y energía en vena otros.

El bar de la esquina es parte de tu día a día. De tu vida. De tu familia. Hace unos días cerró el mío. Mi bar de la esquina durante los últimos 20 años. La Grifería. El bar de Manolo, que llegó al barrio poco después que se convirtiera en el mío. Su luz al llegar de noche a casa era como la del faro que calma a los navegantes. Hace unos días vivimos la última noche en nuestro bar de la esquina. Música, karaoke, gintónics, alhambras, anchoas, torreznos y, por muy feliz que esté Manolo en esta especie de jubilación, lágrimas. Muchas lágrimas. Y sólo entonces entendí la reveladora verdad de ese verso de Chavela: «Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina...».