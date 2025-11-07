Opinión
Anys de ca
Hi ha un aforisme, atribuït a Lenin, que diu “Hi ha dècades en què no passa res; i hi ha setmanes en què passen dècades”. S’atribueix —no hi ha referència exacta— a Lenin parlant de la Revolució d’Octubre de 1917, que va significar un canvi molt ràpid en un període molt curt de temps. A aquests períodes en què passen moltes coses, m’agrada dir-li “anys de ca”, per la idea que un any de ca equival a molts anys en termes humans. Anys de ca serien anys en què passen moltes coses, que passen molt de pressa, com les setmanes en què passen dècades de l’aforisme inicial.
Però hi ha una segona accepció dels anys de ca. Portar una “vida de ca” és una expressió popular per dir que es viu una vida de patiment i esforç, una vida difícil, plena de penúries. Per tant, “anys de ca” també vol dir anys dolents.
Crec que podem dir que els últims 20 anys han passat moltes coses. Per simplificar, una cadena d’esdeveniments globals, ni molt menys exhaustiva: la gran crisi financera de 2007-2008, a tots els països industrialitzats i que a Espanya va significar pràcticament una dècada perduda; l’arribada de Trump a la presidència dels Estats Units el 2016 i l’inici de guerres comercials; la pandèmia del COVID; la guerra d’Ucraïna; la guerra de Gaza; la segona presidència de Trump, de la que encara no fa un any i ja deixa com un joc de nens l’anterior...
Això com a llista d’esdeveniments, perquè si mirem als vectors de fons, per a mi, en sobresurten tres: Primer, l’acceleració del canvi tècnic. Les noves tecnologies cada vegada són més potents i cada vegada penetren a una velocitat més ràpida en la vida de les persones. Hem passat com una exhalació dels telèfons mòbils i les xarxes socials a la intel·ligència artificial. Segon, la globalització. Durant les tres o quatre últimes dècades s’ha globalitzat l’economia mundial i s’han construït immenses cadenes de valor global, que han fet d’Àsia —sobretot de la Xina— la potència de producció industrial del món. En tercer lloc, sembla que el canvi climàtic s’està manifestant abans del que esperàvem, amb onades de calor com les dels últims estius —amb milers de morts a Europa atribuïdes a la calor— i episodis molt violents de tempestes i inundacions.
Sí, efectivament, han passat moltes coses en pocs anys. La globalització i el canvi tècnic accelerat són dos motors formidables de creixement econòmic, però res garanteix que el creixement sigui equilibrat. La globalització no s’ha governat i a la vegada que han sortit de la pobresa milers de milions d’asiàtics ha augmentat la desigualtat i han emergit perdedors —persones i àrees i àrees deixades de banda— a altres llocs. L’augment de la desigualtat i els perdedors de la globalització als Estats Units i Europa formen la base de l’explicació econòmica de l’ascens del populisme (Trump, Brèxit, ultradretes diverses a Europa). A la gent li agrada fer comparacions històriques i s’havia parlat tant de la tornada dels feliços anys vint que el xarleston s’ha tornat agre.
Amb el canvi tècnic passa quelcom similar, perquè el canvi tècnic no és neutral, no afecta a tothom per igual. Molt del canvi tècnic augmenta la productivitat i els salaris dels treballadors més formats, que poden utilitzar les noves tecnologies per produir més i amb més valor. Però ni la feina ni el salari dels treballadors dels serveis personals es veuen afectats per molta tecnologia que vagi sortint. Ara estam en ple boom de la intel·ligència artificial, però posar copes o fer llits no ho pot fer el ChatGPT.
Al canvi climàtic li passa com a la globalització, no s’ha governat. És un problema global, però no hi ha un govern global que el pugui regular i molts països esperen que actuïn els altres, o directament —com Trump— neguen el problema. Però els efectes s’estan començant a notar a casa nostra, ja. I actuar —actual localment, perquè el problema és global, però els efectes són locals— costarà molts recursos.
El malestar —o la part econòmica del malestar, perquè hi ha altres factors, com les guerres o la identitat, que no s’han de menystenir— ve de la vivència de no arribar a un nivell de vida digne i la perspectiva de seguir així, de la falta de sortides. La sospita raonada que els fills ho poden tenir encara pitjor crea impotència i neguit. La gent constata que el clima, i el medi ambient en general, van malament i afecten de manera brutal a la seua qualitat de vida. Ara, creure que això ho arreglaran els homes forts del populisme d’ultradreta és sortir del foc per caure a les brases.
Tot això pot semblar una mica abstracte pel dia a dia, però no ho és. De fet, Eivissa és un laboratori de les contradiccions que hem esmentat. Una illa global des de sempre, que ara mateix ofereix la possibilitat de veure en un espai molt reduït els que no arriben a final de mes i els milionaris. Les xaboles, els pisos d’un milió i mig i els iots de centenars de milions. Els que tenen feina i no poden pagar un lloguer. Tanta gent sense casa i tantes cases sense gent.
