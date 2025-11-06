Un Matutes igual a 2,7 ‘neymars’

Desde que le eché un vistazo a la lista Forbes llevo un par de días buscando una unidad de medida que me permita entender ciertas magnitudes. Se me ocurre el Neymar, los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó al Barça para arrebatarle al delantero brasileño hace unos años, en el que hoy es aún el fichaje más caro en la historia del fútbol.

Lo aplico a las dos familias ibicencas que aparecen en la lista. Así, la fortuna Matutes equivale a 2,7 neymars y la Marí Washbourne, a 1,3. No parece una exageración. Tanto los 600 millones del primer caso como los 295 del segundo no están comidos por los ácaros bajo un colchón, están en hoteles, barcos, restaurantes, discotecas, terrenos, inversiones... qué sé yo. De hecho, el cálculo de Forbes se me queda corto. Sólo sumando hoteles por la cuenta de la vieja me da más.

Me es más difícil entender otras dimensiones. En el primer lugar de esa misma lista está el propietario de Zara, Amancio Ortega. La fortuna que se le calcula, y ya digo que no sé cómo hacen los números, se eleva a 109.900 millones de euros. Aquí no hay neymars que valgan, pero en la división me salen 485 clavados. Para alguien como yo a quien la cuenta bancaria rara vez salta el listón de los cuatro dígitos, esa cifra es simplemente inabarcable.

Ya sé que la pregunta puede resultar tonta o simple o populista o demagógica, pero ¿cómo es posible que alguien tenga 109.900 millones y haya tanta gente que pasa hambre o que vive bajo un plástico? Cuando hablamos de esos patrimonios inimaginables a muchos nos vienen a la cabeza aquellas historietas del Tío Gilito en las que se bañaba literalmente en una alberca de billetes y monedas. Y entonces pienso en el señor Ortega o en Bezos o en Musk o en otros haciendo como Burt Lancaster en la película ‘El nadador’, apurando los últimos rayos de sol del verano de piscina en piscina, pero de billetes.

Y aquí me gustaría aportar la última unidad de medida, la piscina olímpica. ¿Cuántas harían falta para contener 109.900 millones en billetes de 50 euros y cuánto tardaría el magnate en nadarlas con un bañador fastskin?