Quioscos a pleito

Se ha escrito y me temo que se escribirá de los quioscos en las playas de Formentera después de los líos (que no se han acabado) del concurso de concesión. Sigue el contencioso sobre el desmontaje de la instalación una vez al año, precisamente entre enero y febrero, bajo la premisa de recuperar parte del terreno ocupado. Ésa y no otra es la letra ‘grande’ del pliego de concesión que todos deben cumplir. Ahora bien, el uso y costumbre (que a veces puede convertirse en ley o por lo menos norma) puede variarse si el perjuicio que ocasiona la acción al fin último, que es la regeneración del medio ambiente, aconseja mantenerlos en su estado actual. El año pasado, la tenaz persistencia en el cumplimiento de las bases del concurso por parte del conseller Córdoba llevó al Consell a multar a los que no habían desmontado a una sanción de 1.500 euros (no deja de ser una risa) y mantener abierto el expediente por negligencia en cumplir con la concesión. Ahora volvemos con lo mismo, pero con el añadido de que no se sabe a ciencia cierta a quién corresponde hacer cumplir la normativa. O quién debe autorizar definitivamente la moratoria demandada por el Consell de Formentera de aplazar sine die ese desmontaje atendiendo al impacto que esas obras tienen sobre el entorno. Ahí estamos, por un lado, el Govern dice que a desmontar. Por otro, el propio Consell debe plantear al Ministerio (Gobierno central) la posibilidad de la moratoria. Resultado, vuelta a los ríos de tinta (ordenador) entre periodistas con pedigrí local, sobre el tema. Desconozco las razones (ocultas, me huele) que sirvieron para colocar esa cláusula en el pliego de condiciones. Pero sí sé que poco después de publicarse, ya estábamos instalados en la conveniencia de mantener la instalación durante todo el año (la historia pretérita así lo aconsejaba). Primero, por ese impacto mencionado (un mes para desmontar y otro para montar en su estado actual). Después, porque durante esos tres meses de ‘veda’ de quioscos, la isla pierde uno de sus atractivos de fin de semana soleados (casi todos) que forma parte de la oferta de ocio para residentes (no saben ustedes los comentarios sobre su desaparición obligada entre los que nos quedamos). Los puestos ya forman parte del paisaje y, ciertamente, del paisanaje, y convertirlos en cuitas políticas o intereses económicos torticeros me parece un despropósito. Intentemos, entre todos, me refiero a las administraciones responsables del ‘guisado’, por no llamarlo desaguisado, de que la sangre no tinte el agua del río.