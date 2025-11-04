Opinión
Tras la comisión del senado
«Perimetrar» es un neologismo verbal de origen bélico, como «control de daños». Pero en los tiempos que corren se entienden bien. ¿Ha perimetrado la cúpula del PSOE, con su secretario general al frente, el área afectada por la tripleta Koldo-Ábalos-Cerdán, y ha llevado a cabo un control de daños? Es entendible la cautela con varias causas judiciales abiertas y varios procesos paralelos en los medios, en los que la objetividad informativa brilla por su ausencia, pero las zonas de confusión en las que no se sabe dónde empieza y dónde acaba nada generan daños peores. ¿Daños a quién? No hablo ya del electoral, sino de los que la nube tóxica de la sospecha, si se expande, produzca en una militancia que no se lo merece. No vale culpar al PP de males parecidos a gran escala. Ya hubo condenas al respecto y ya hubo también pena política: de hecho al pagarla entró en Moncloa Pedro Sánchez.
