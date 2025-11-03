El problema somos todos

Corrigiendo una página del gran Guillermo Sáez me asaltó una idea horrorosa, ubicada en un mundo no demasiado futuro pero desde luego distópico. Maldecía a los propietarios o inquilinos que alquilan o realquilan habitaciones a partir de 700 euros, la simple, y nunca por menos de mil euros, las dobles. Ya hay que tener cara (la que habría que exigir que pusieran en todos esos anuncios; para que queden retratados). Me acordaba del árbol genealógico de todos ellos cuando me surgió ese negro pensamiento. ¿Y si este es el camino, y si lo que normalizaremos será eso, el alquiler de habitaciones por la falta de viviendas?

Hay algo que juega a favor de este negro presagio: la inoperancia de los políticos. Proyectan viviendas protegidas a medio plazo que además consumirán territorio, cuando tenemos miles de pisos vacíos. Y el alcalde de Vila, Rafael Triguero, al que aplaudo sus desvelos, asegura que el verano que viene acabará con los asentamientos. Y de paso con la mitad de los negocios de la isla, porque de esa mano de obra se nutren, en A o en B, que los hay muy listos.

En el fondo el problema es estructural y se replica en la limpieza, el medio ambiente o el concepto de interés general que tiene el Estado, que no lo olvidemos, será lo que la mayoría quiera. Por citar tres casos.

Basura. Un amigo me cuenta que recriminó a un turista que tirara algo al suelo; no recuerda qué. Lo que le respondió da una idea de por dónde van los tiros: «Ya he pagado la ecotasa». No contamos con el incivismo de la gente, la nacional y la internacional. Y eso, querido Triguero, es un enorme palo entre las ruedas de tu política de limpieza. Si he pagado puedo hacer lo que me plazca, piensan muchos. Otros ni piensan.

Medio ambiente. El Govern abre tres expedientes por actividades ilegales en el Parque Natural, por excursiones que desde hace años llevan a turistas a puntos tan delicados, patrimonio de todos y del que se lucran dos o tres empresarios.

Interés general. El Estado, en los concursos públicos, prima la oferta que más dinero ofrece porque considera que beneficia al interés general. Error. ¿Qué pasa con el Club Náutico Ibiza, con los amarres sociales? Pues que dan menos dinero y la APB debe velar por un interés que en absoluto es general.

El problema, al final, somos nosotros.