Opinión
Isidor Marí
El GEN-GOB a Can Casals: rectificar és de savis
M’acaba d’arribar la notícia i encara no m’ho puc creure. Es veu que l’Ajuntament d’Eivissa ha decidit que Can Casals ja no pot ser la seu del GEN-GOB, perquè diu que és necessari posar aquest casal a disposició d’altres iniciatives... però que ja buscarà altres espais on el GEN-GOB pugui mantenir alguna activitat.
Es pot comprendre que l’Ajuntament es preocupi per oferir espais a totes les iniciatives que valguin la pena, naturalment. Però per què no els ofereix els espais que diu que buscarà per al GEN-GOB?
Hi ha altres associacions amb iniciatives desateses que siguin més rellevants que les que ha dut a terme el GEN-GOB al llarg dels darrers anys? Hi ha qüestions que mereixin actualment més atenció que la preservació del medi ambient?
Justament ara que estam en ple debat sobre la sostenibilitat, un tema candent i que interpel·la transversalment tots els sectors socials i totes les forces polítiques, és quan s’ha de foragitar el GEN-GOB de la seua base d’operacions?
Voldria creure que aquesta no és una decisió irreversible. Diuen que rectificar és de savis. Encara més: diuen que equivocar-se és humà i que rectificar és diví. Confiem que ho reconsideri l’Ajuntament. La sostenibilitat d’aquestes illes ho agrairà.
