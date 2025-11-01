Deporte en femenino

El deporte base es mucho más que una escuela de atletas: es una escuela de vida. En cada entrenamiento, en cada partido, en cada carrera y convivencia, nuestros niños y niñas aprenden valores esenciales como el esfuerzo, la superación, el compañerismo o el respeto. Desde el Ayuntamiento de Eivissa trabajamos cada día para que el deporte base de nuestro municipio crezca, se fortalezca y llegue a todos los barrios porque estamos convencidos de que una ciudad activa es una ciudad más sana, más cohesionada y más feliz.

Durante estos dos años de gobierno municipal hemos trabajado mucho en el ámbito del deporte: hemos reforzado la colaboración con los clubes; hemos mejorado las instalaciones existentes, incluyendo las de las asociaciones de vecinos; se están construyendo tres nuevos espacios deportivos como son el campo municipal de Es Putxet, las pistas de tenis de Can Misses y el polideportivo de Figueretes y llegarán aún más. Seguimos avanzando para ofrecer a nuestros jóvenes deportistas las condiciones que merecen y una oferta deportiva municipal cada vez más variada y mejor dotada. Pero si hay una asignatura pendiente que debemos afrontar con decisión es el impulso del fútbol femenino.

El fútbol femenino no sólo está en auge a nivel internacional, sino que representa una oportunidad para avanzar hacia una verdadera igualdad en el deporte. Sin embargo, en nuestro municipio aún nos queda mucho trabajo por hacer en esta materia. Es momento de dar un paso adelante. Instamos a los clubes deportivos de Eivissa a apostar por la creación y consolidación de equipos femeninos, abriendo así las puertas a muchas niñas que quieren jugar, competir y disfrutar del deporte en igualdad de condiciones.

Desde el Ayuntamiento estamos trabajando de la mano de la Federación de Fútbol de las Illes Balears para fomentar esta modalidad, ofrecer apoyo técnico y facilitar los recursos necesarios para que este crecimiento sea real y sostenible. Sabemos que el camino no es sencillo ni lo rápido que nos gustaría, pero los beneficios son inmensos: más participación, más inclusión, más referentes y una sociedad más justa.

El deporte base necesita del compromiso de todos: instituciones, clubes, familias y jugadoras. Sólo si caminamos juntos conseguiremos que ninguna niña se quede sin jugar por falta de oportunidades o por falta de equipos. Porque el talento no entiende de género y porque cada chica que se calza unas botas y sale al campo representa el futuro del deporte ibicenco y nos hace a todos una sociedad mejor.

Creemos firmemente en una Eivissa que entrena unida, compite con orgullo y celebra los logros de todos y todas.