Calabazas, calaveras, telarañas y brujas se encuentran desde hace unos días en cada rincón de Ibiza. Las tiendas le dieron un toque terrorífico a sus escaparates hace ya unas semanas y algunos centros escolares, también con decoración algo tétrica, han celebrado fiestas invitando a disfrazarse a niños y niñas junto a sus familias. Halloween llegó para quedarse y a mí, que soy de celebrarlo todo y además, me encantan los disfraces, me parece estupendo.

También me parece bien mantener las tradiciones de Todos los Santos: visitar los cementerios y recordar a aquellos que nos faltan y aprovechar, cómo no, para hacer (y comer) panellets, típicos aquí en esta época.

Cuando yo era niña, lo normal era pasar el día el 1 de noviembre en el cementerio. Recuerdo cómo íbamos en familia y mientras mi abuela limpiaba lápidas y los mayores ponían flores nuevas en las tumbas de nuestros allegados, yo jugueteaba por el campo santo explorando la zona y saludando a conocidos. ¡Estaba todo el mundo!

Los dulces tampoco faltaban: buñuelos y huesos de santo, típicos en mi tierra.

Creo recordar que lo de las fiestas de miedo me llegó en la adolescencia.

Nunca me han parecido fiestas contradictorias. Nunca he pensado que tuviera que elegir entre una cosa u otra. Por eso no entiendo a quien reniega de esta nueva tradición.

El comercio ha sabido darle forma a este día con adornos y fiestas temáticas que, aunque consumistas, también tienen su toque de magia, sobre todo para los más pequeños. Este año además habrá pasacalles, música y 200 kilos de caramelos a repartir en los comercios de Vila.

Por otro lado, también se han programado oficios religiosos en los cementerios y se han organizado visitas teatralizadas al Cementeri Vell y otros actos culturales.

Cada cual que celebre lo que quiera y como quiera. Halloween y Todos los Santos no son dos mundos separados. Ambos son momentos para disfrutar, recordar y, sobre todo, para celebrar la vida.