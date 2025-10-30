A la señora presidenta de les Illes Balears y de les Illes Pitiusas

Buenos días, Sra. presidenta:

En D.I. de 17 de octubre de 2025 leo con cierta extrañeza que comerciantes del Mercat Nou de Vila reclaman ya el nuevo edificio.

Al ver la foto ya vislumbré el milagro: Don Alfonso Rojo, presidente de la PIMEEF; doña María Fajarnés, consellera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal en el Consell d’Eivissa, y el conseller Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de les Illes Balears. He visto también el vídeo de esta visita en Facebook y en Instagram.

Debía de estar bien planificada, ya que allí estaban todos los medios: prensa y televisión.

Lo que debemos de preguntarnos los de a pie es a qué se debía esta visita: ver cómo se encuentran las instalaciones, usuarios, necesidades de los paradistas…

El Sr. Rojo y la Sra. Fajarnés, que sepamos, no tienen ninguna competencia en los mercados y nos gustaría saber el porqué se encontraban allí.

El Sr. Sáenz de San Pedro sí que nos tiene que aclarar las gestiones que ha realizado, como es su obligación, en relación con las denuncias que yo misma he cursado en relación a no fijar los precios en los productos algunos paradistas tal y como determina la ley de mercados. Igual cuando saludó a alguno de ellos y ver que no disponía de precios tomó buena nota o simplemente miró hacia otro lugar y charlaron e hicieron bromas como dice la prensa, pero de precios no se comentó nada. Se conoce que tienen memoria selectiva.

Los comerciantes, la mayoría de ellos, no quieren un mercado nuevo que saben que a corto y medio plazo no van a tener. Los comerciantes quieren que el Mercat Nou sea un mercado que tenga vida y no como ahora que no consigue atraer al público ibicenco, ¿no será parte de culpa del ayuntamiento y del Govern, que pasan de ellos?

Quieren un parking al 100x100, que se revise la construcción, no vaya a ser que tenga aluminosis, unas cámaras frigoríficas en las debidas condiciones. Que los bares tengan los lavabos accesibles para quienes tengan problemas de movilidad, ya que están en un primer piso y con unas escaleras de caracol que ya me contarán. Y que el ayuntamiento haga cumplir las ordenanzas municipales. Tal parece que los actuales gobernantes se desentienden del Mercat Nou, esto como otras cosas viene de lejos: los marrones para el próximo consistorio.

Que no hay relevo generacional, es lógico, ya ven cómo funcionan las administraciones. ¿Recuerdan lo que ha pasado con el Mercat pagès de Vila? Si lo desean, otro día hacemos un monográfico, que el tema va a dar para mucho.

Nos hablan de Ibrelleu, este programa de relevo empresarial que conecta a las personas que desean ceder sus negocios con emprendedores que buscan adquirir uno ya en funcionamiento. ¿Es que acaso es ejemplo nuestro Mercat Nou? El Govern lanzó ayudas para dinamizar los mercados. Nos dicen que en Palma y Menorca hay mercados municipales que han optado por estas ayudas, en Eivissa no se dan las mismas circunstancias.

Bueno, doña Marga, ya le he informado de la visita que nos hizo su conseller y que debió de cobrar sus dietas para venir, ahora nos gustaría saber el resultado cuál ha sido, además de tomar su café. ¿Van a obligar a cumplir con la ley de precios en la mercancía y no solamente poner un pequeño cartel que sin gafas no se lee?

Que pase una buena jornada.