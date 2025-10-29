Volver, volver, volver

Última semana del mes de octubre. A eso de las seis y media ya es de noche en Formentera y aunque no amenace lluvia (mira que nos hace falta) la isla se mantiene verde después de las aguas de octubre. De momento no hay nadie que avise de la presencia de “pebrassos”, suma y sigue de los años pasados en ese aspecto de nuestra vida local. El domingo cerraron unos cuantos (restaurantes me refiero) entre ellos algunos de los clásicos que volverán (con ánimo renovado, dicen los artistas) días antes de la Semana Santa. Estamos en plena vorágine de despedidas de trabajadores de temporada en cualquiera de los “baretos” que quedan abiertos. Adioses donde se mezclan sentimientos encontrados, por una parte, la alegría de la vuelta a casa (no es Navidad, pero como si lo fuera) y la tristeza de dejar el contacto con quien ha sido tu compañero durante unos meses y que acaba siendo amigo/a. Para unos es el final de la relación laboral con la isla, para muchos un paréntesis con un “hasta el año que viene” esperanzador. Otros (me cuentan que los más) empiezan el periplo de invierno en otros lugares de temporada sea en la península o en los “Dolomitas” (a la playa la sustituye la nieve). Los balances se los dejamos a los sesudos responsables de las instituciones públicas o privadas que se encargan de evaluar la temporada. Un dato fehaciente (Tezanos es otra cosa) es la alegría de los amigos con negocio. Nunca expresarán su total satisfacción (la señora Montero está ojo avizor) pero sus caras y expresiones comunitarias los delatan (alegría o tristeza que compartimos los demás). Un sonido característico de este tiempo de otoño e invierno (los raors son en septiembre) son los disparos de los cazadores los días pares de la semana (martes, jueves, sábado, con el añadido del domingo), etapa de perdices para entrenarse a la espera de las becadas migrantes. Aquí el cambio climático está haciendo estragos a la caza de este manjar en la mesa… antes se contaba a partir de las ciento veinticinco y ahora nos quedamos en las tres de fulano o alguna unidad despistada de zutano. Si regresas a la Mola a partir de las nueve (noche cerrada, en día de Champions se agrava) no te encuentras ni coche al que seguir, ni vehículo con el que cruzar un cambio de luces. Entramos en la época donde comer es una aventura… quedan los de siempre y toca vislumbrar el día de descanso. Por favor, no nos estropeen el invierno en Formentera.