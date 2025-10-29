El servilismo en Sant Rafel

Durante todo el verano, vecinos de Sant Rafel han sufrido noches de colapso en la carretera en torno a las discotecas, ruido constante y drogados reunidos frente al parque de los bomberos, bebiendo, llenándolo todo de basura e incluso amenazando y tirando botellas a los vecinos que pasan, y todo ello aunque desde el Ayuntamiento os digan que las discotecas no han dado problemas. Será que no se lo han dado a los amigos del PP. Aunque, para ser justos, tampoco es que la oposición esté a la altura en este tema. Ni mucho menos. El colapso ha sido tal que, en la carretera, un emprendedor se ha dedicado a vender agua y refrescos a los conductores detenidos. Y voy a incluir la contaminación lumínica al catálogo de excesos, porque Unvrs compite con el campo de fútbol en derrochar luz como si tuvieran que aterrizar allí mismo los ovnis, aunque estoy segura de que en el lugar se congregan más fantasmas que extraterrestres. Contaminación acústica y lumínica son dos tipos de contaminación que demuestran que la isla —atrasada en muchos aspectos—, en falta de conciencia medioambiental cruza límites de vergüenza.

Pues bien, a lo que iba, tras el verano, cuando por fin los antros del desfase –aquellos por los que Eivissa es objetivo de todos los narcotraficantes del mundo– han cerrado puertas, parece ser que Unvrs necesitaba lavar su imagen. Y, para ello, ha usado al Club de Fútbol Sant Rafel que, pensando sólo en las deudas adquiridas por mor de la esponsorización que la empresa discotequera les ofrece, ha arrastrado las fiestas patronales del pueblo por los suelos. Ha vendido el pueblo al mejor postor.

Y explico el hecho para quien aún no se haya enterado. El sábado 26 de octubre, dentro del programa de fiestas de Sant Rafel, el club organizó, con Unvrs, Hï y Ushuaïa, la actuación de dos djs con sorteos de entradas para estos locales. Hasta altas horas de la madrugada y saltándose toda la normativa contra la contaminación acústica, el ruido pudo escucharse en varios kilómetros a la redonda. Y todo ello con el Ayuntamiento lavándose las manos. O con su complicidad, en realidad, porque la Policía Local se negó a actuar a pesar de que una fiesta popular tampoco puede incumplir la normativa reguladora de ruidos del municipio. Es decir, el Ayuntamiento no puede dar permiso para incumplir la ley. Y eso es exactamente lo que pasó el sábado en Sant Rafel.

Si el club de fútbol le debe algo a alguien, que lo invite a su casa a cenar, ¿no?, pero ¿a santo de qué se creen con el derecho de hacérselo pagar al resto de los ciudadanos?

Y aún podemos ir más allá, porque ¿cómo es posible que se permita a una empresa anunciarse así en unas fiestas patronales? ¿Os imagináis la que se liaría si la zapatería Conchita —espero que no exista– se adueñara toda una noche de la carpa del pueblo para hacerse publicidad y montar rifas para que algún vecino se llevara de regalo unas botas camperas? No, claro que no lo imagináis, porque probablemente no sería ni legal. ¿Alguno de los cerebritos que han permitido la fiesta discotequera al aire libre en pleno centro de Sant Rafel lo había pensado, o el afán por besar el culo a quien les da dinero los ha cegado?

Y, ya puestos, y ya que los responsables del club se han vendido sin importarles los vecinos ni las consecuencias de promocionar entre los chavales la fiesta de estos locales, voy a añadir algo que ya sería hora que alguien dijera; es indecente que los negocios que viven del alcohol y que nos llenan las carreteras de drogados sean los que ponen sus nombres en actividades deportivas que deberían estar muy lejos de poder conectarse con los excesos de las discotecas. Deberían ser conceptos contradictorios. Es inmoral que las discotecas aparezcan incluso en las camisetas de niños que, por su edad, ni siquiera podrían entrar en esos negocios. Es indecente que se use a los niños como anuncios de discotecas. Es la manera que esas empresas tienen de blanquear su imagen, por supuesto, como los pinchadiscos del sábado. De hecho, lo de pagar equipaciones de fútbol para blanquearse es un clásico empresarial, ¿qué hay más efectivo que comprar a los padres a través de dar regalos a sus hijos? Eivissa ha perdido el norte incluso en esto. No se puede caer más bajo de lo que cae Eivissa cuando se muestra servil con los empresarios que la destruyen.

No se puede caer más bajo que Sant Rafel la noche del sábado. Volviendo al tema central, que alguien explique a la asociación de vecinos, a los organizadores, al club y al que sea que lo que han permitido es una ofensa a todos los que sufren o han sufrido las consecuencias de la permisividad —la delictiva permisividad— con las discotecas, y que no se les olvide que han traicionado a muchos vecinos. Tanto llenarse la boca con el espíritu ibicenco, el ball pagès y Joan Marí Cardona para acabar vendiendo el pueblo a los responsables de que Eivissa sea conocida en el mundo entero por el narcotráfico, el balconing, las violaciones y la complicidad con todo tipo de delincuencia y excesos. ¿Qué creéis que pensaría Joan Marí Cardona de una isla que ha colapsado tanto física como moralmente? n