Los secretos del otoño en Eivissa

Hace unos días alguien me preguntó cuál era, para mí, la mejor época del año en Eivissa. Una pregunta con trampa, como esas que te hacen en un test de revista y que, según lo que respondas, revelan tu nivel de cordura o de paciencia. Mi interlocutor daba por hecho que la respuesta era la primavera: cuando la isla despierta del letargo, abren los chiringuitos y las discotecas, el sol vuelve a calentar y parece que todos tenemos ganas de socializar otra vez. Pero no. Yo me quedo con el otoño. Ese momento en el que, por fin, Eivissa vuelve a ser de los que vivimos y sufrimos Eivissa.

Ya sé que vivimos del turismo, pero qué descanso cuando los penúltimos turistas vuelven por fin a casa. Qué maravilla cuando el camarero del bar de siempre vuelve a reconocerte y hasta te pregunta cómo estás, sin ese tic nervioso de temporada alta.

El otoño en Eivissa es como la resaca del verano, pero en versión amable: sin dolor de cabeza, con más aire en los pulmones y menos colas en todas partes. De repente volvemos a disponer de la isla, como un préstamo que por fin nos devuelven con intereses. Es la época de los reencuentros, de las ferias gastronómicas y las tapas, de los conciertos en las plazas de los pueblos, de las risas renovadas...

El pasado sábado fue la prueba: seguro que muchos disfrutaron en la Feria del Calamar y con los 20 años de Projecte Mut, o en el festival de la Ibiza Trail Maratón. Yo opté por el Cala de Bou Express. Trenecito para desplazarse, rock en directo y cerveza fría y además cerca de casa, un plan imbatible. Fue una jornada de esas que mezclan amigos de siempre, conocidos de a ratos y sorpresas del destino. Hubo pinchos, conversaciones eternas y, como colofón, el concierto aplazado de Soraya en es Caló de s’Oli, en plan jefa, que sonó a fin de fiesta y a principio de algo mejor.

Brindo por muchos días así. Por esta Eivissa otoñal que huele a calma, a reencuentro y a la felicidad sencilla de poder disfrutar de la isla sin compartirla con medio planeta. Pero, eso sí, no lo digamos muy alto. No vaya a ser que el año que viene los turistas descubran también este secreto.