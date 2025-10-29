Quince noches sin poder aterrizar el helicóptero sanitario en Can Misses

No les parece a ustedes que, de un tiempo a esta parte, todo se está yendo al traste.

En lo global, las guerras cruentas se acercan cada vez más a la ensimismada UE y todo tipo de figuras políticas de corte autocrático se imponen, una y otra vez, en países con larga tradición democrática. Y el clima… ¡ay el clima!, anda desbocado sembrando el caos y la destrucción en geografías otrora tranquilas.

En el país, el gobierno trata de ocultar sus miserias a base de golpes de efecto; la oposición, se opone, pero no propone y los minoritarios van a lo suyo, siempre cortos de miras. Otro año con subidas de impuestos y sin presupuestos. Y el clima… ¡ay el clima!, anda desbocado sembrando el caos y la destrucción con inundaciones e incendios.

En casa, en las queridas Pitiusas, parece ser que generamos más riqueza e ingresos en las arcas públicas que nunca, pero este crecimiento económico―procedente del sector turístico no se traduce en mejores condiciones de vida para los habitantes de las islas. Todo lo contrario, el precio de la vivienda marca máximos nacionales; los recursos y las infraestructuras no responden a las necesidades reales y los servicios públicos, en el mejor de los casos, andan cogidos con pinzas. Y el clima… ¡ay el clima!, recientemente nos ha golpeado en forma de DANA, sembrando el caos y la destrucción con dos días de lluvias torrenciales.

¿Y las administraciones, garantes del Estado del Bienestar, cómo reparan y salvaguardan a los ciudadanos en semejantes desastres? ¿Qué es lo menos que podemos exigir a la autoridad competente y a los responsables de los servicios públicos cuando las infraestructuras de nuestros tensionados servicios públicos, más aún cuando son esenciales, se ven dañadas por fenómenos climáticos o por cualquier otra causa? Responsabilidad. Que no escatimen con la prevención y que actúen con presteza durante la emergencia. E inmediatamente después, que pongan los medios para que el servicio recupere la normalidad lo antes posible.

¿Y qué podemos hacer cuando esto no ocurre? Pues denunciarlo, me dirán ustedes. Pues a eso vamos, a denunciar que desde la noche del 12 de octubre el helipuerto del hospital Can Misses ha permanecido inoperativo en horario nocturno por una avería en el sistema de iluminación. Esta inoperatividad, que ha durado 15 días, ha afectado a los tiempos de traslado de los pacientes urgentes y emergentes con patologías tiempo-dependientes (en las que la supervivencia y el pronóstico dependen de la rapidez con la que el paciente es trasladado hasta el centro hospitalario útil). El apagón ha causado demoras, de hasta dos horas, en los traslados nocturnos de los pacientes desde el hospital Can Misses al hospital Son Espases y desde el hospital de Formentera al hospital Can Misses.

Y parece ser que esta situación se ha prolongado hasta afectar a nuestros pacientes porque no llegaba una pieza… ¿Y por qué no tienen repuestos en sus almacenes? ¿Y por qué no utilizan un servicio urgente de paquetería para el suministro del repuesto de una infraestructura esencial? ¿Y no será que la avería se ha tratado como una más y se ha infraestimado la importancia de la operatividad nocturna del helipuerto del hospital Can Misses para los pacientes graves?

Ahí lo dejo, saquen ustedes sus conclusiones. Yo de momento voy a seguir pensando que, de un tiempo a esta parte, todo se está yendo al traste.