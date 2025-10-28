Esos pisos que Eivissa no necesita

Me choca que siempre que se denuncia el hedor del torrente de sa Llavanera se subraye, como agravante, que perfuma una «milla de lujo». ¿Qué pasa, que pobres y «clases medias» debemos estar más acostumbrados a oler «mierda»? Pues lo triste es que sí, que a muchos no les importaría olerlo si con ello pudieran acceder a una vivienda. Que mientras el mediático chef turco Salt Bae saca a la venta The N Residences, con apartamentos por encima del millón de euros, a gente que creció, respira, vive y ama en esta isla la ‘fan fora’. Que hay profesores que llevan una década viviendo como Erasmus y cincuentones compartiendo casa todavía con sus padres, parejas en la habitación de su infancia (¿cómo voy a tener un hijo?), familias hacinadas, infraviviendas, chabolismo, sueños rotos...

Los promotores nos dirán, en un alarde de cinismo, que no competimos en el mismo «mercado», pero es mentira. La isla, con sus escasos 571,6 kilómetros cuadrados, tiene un solo suelo, vendido a la especulación, y los pisos que Eivissa no necesita también lo agotan. Cada una de estas nuevas urbanizaciones de lujo, que no han dejado de multiplicarse en los últimos años, con precios inalcanzables para la población local, es, en definitiva, un sello más para el pasaporte de nuestros jóvenes.

No sé cuándo empezamos a ver normal que un trabajo no te garantice un techo, que el albañil que te viene a casa esté durmiendo en una caseta de obra, el maestro, en un sofá, y la enfermera, en la caravana. Que haya que destinar el 80% del sueldo a pagar un alquiler. Que tu hijo se vea obligado a emigrar para formar una familia. Y todo ello mientras no dejan de aterrizar fantasmas para, con el beneplácito de las administraciones, crear un «nuevo —viejísimo— concepto de estilo de vida en la isla» con pelotazos inmobiliarios para los más ricos. Pero sí sé que la única forma de atajarlo es con acciones políticas decididas contra la especulación de la vivienda. Porque, si no lo hacemos, da igual lo que se construya (y destruya) la isla. Las casas se irán ‘fuera’ y no habrá techo para los trabajadores de esta tierra. Salt Bae se queja de sa Llavanera, pero la mayor podredumbre de Eivissa no viene de la depuradora, viene de esto.