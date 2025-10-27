Opinión
Turisme cultural
Cada vegada que sent algú que diu que ha anat a Tailàndia, al Japó, a Vietnam o a Kènia perquè li interessa molt conèixer altres cultures, m’agafa una basca insondable. Els mateixos individus que t’amollen amb la major de les alegries això de les ‘altres cultures’ probablement serien incapaços de dir mitja dotzena de paraules en vietnamita o en swahili, però s’han impregnat de la cultura del lloc que han visitat.
Els de les ‘altres cultures’ em recorden aquells d’‘el nacionalisme es cura viatjant’, que tornen, dels seus volts pel planeta, impregnats d’un nacionalisme banal que els surt per les orelles. Probablement van en grup i porten guia en la seua llengua, no tenen cap tipus de contacte amb la població del lloc visitat, no mostren el més mínim interès per la llengua que parlen ni per les característiques pròpies de la seua cultura i veuen com una nosa qualsevol especificitat que s’allunyi de l’estandardització generalitzada.
Amb el pas del temps i la democratització del fet de viatjar, s’ha produït un pas -constatable semànticament- del viatger al turista. Un viatger és algú que va a algun lloc perquè s’interessa per allò que va a veure; no, senzillament, per descansar i desconnectar. Joan Fuser parlava d’un personatge, anomenat Jep de Périgord, que va visitar València allà a finals del segle XV perquè li havien dit que es tractava d’una ciutat molt interessant, amb un gran dinamisme, monuments dignes de ser vistos i una gent activa i oberta. L’home no hi anava, cosa raríssima en aquell temps, amb cap altre objectiu que el de conèixer la ciutat i la gent. El viatjant s’interessa pel lloc, pels seus monuments, per la seua gent, pel seu art, per la història...
El turista, en canvi, quant més estàndard pitjor, senzillament va a un lloc sovent buscant allò que podria trobar a 50 llocs més. Encara no em deixen de sorprendre els italians que van a Formentera a menjar pizza i pasta a restaurants italians i a ballar als llocs on pensen que podran trobar jugadors de la selecció italiana de futbol. Igual ho podríem dir dels espanyols que mengen paella amb xoriço a Nova York o que es demanen un ribera a Santiago de Xile.
Un dels hàndicaps de la globalització, si més no per a la intel·ligència universal, ve del fet de poder trobar les mateixes botigues, les mateixes marques, els mateixos menjars estàndard, etc, arreu del món. Una fotografia de la principal artèria comercial de Brussel·les, de Frankfurt, de Milà o de Madrid pot esdevenir absolutament intercanviable sense que perdi ni un bri de la seua essència. Per aquest fet, totalment devastador per a la diversitat del planeta i dels seus ecosistemes culturals, el turista autèntic, el viatger, cada vegada més buscarà llocs amb una personalitat marcada, diferenciables dels altres, on no trobi el mateix que pot trobar a ca seua. Perquè, ai las!, cada vegada n’hi haurà menys. (En escriure això, em ve al cap l’anunci d’una coneguda marca de refresc americana, fotografiat per un ull curiós, en una creuera de camins, enmig de la selva, a l’Àfrica tropical).
Les nostres illes constituïrien, amb unes altres sensibilitats, un lloc fantàstic per fer-hi turisme cultural. Tenim monuments, història, un enclavament envejable a la Mediterrània i una cultura i una llengua que la vehicula a les quals la immensa majoria dels turistes que ens visiten són del tot impermeables. Pensem que la majoria dels nostres visitants estivals no serien capaços, en tornar a ca seua, de saludar o d’agrair en la nostra llengua (allò que un viatger sempre sabrà fer en la llengua de tots els llocs on hagi anat; mai no n’hi haurà més de 50 o 60, i sempre són ben abastables). Però, de la mateixa manera que els nostres discjòqueis punxen avui a Eivissa, demà a Qatar i passat demà a Londres, els consumidors dels seus productes resulten també totalment intercanviables.
A la llarga, emperò, la diferència no la farà la major o menor qualitat en els àmbits musicals o el manteniment o no del nostre clima suposadament privilegiat, sinó allò que hom pugui trobar entre nosaltres que resulti diferent, que no s’ajusti a l’estandardització planetària. El potencial el tenim, però ens manca del tot la vista per desenvolupar-lo.
