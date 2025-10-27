Me temo que en el transcurso de su visita a la isla la semana pasada, el cocinero turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, tuvo ocasión de comprobar en primera persona que en Ibiza le han dado gato por liebre. El chef, que en este mundo esquizofrénico de memes y vídeos virales adquirió fama internacional por condimentar chuletones haciendo que la sal le rebotara en el codo, quería abrir un restaurante en la isla y le vendieron una parcela con trampa en la Avinguda 8 d’Agost, a espaldas de la Casa del Mar.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que la edificabilidad del terreno permitía erigir un bloque de apartamentos de lujo, el chef decidió aprovecharlo y ya tiene armada la estructura de su pelotazo ibicenco, que él ha bautizado como The N’Residences. Albergará medio centenar de viviendas de alto standing y cuatro restaurantes, incluido el suyo, en la planta baja, donde el público con ansia de dilapidar la hacienda podrá dejarse un riñón a cambio de que este personaje les trinche el filete a machete y se lo aderece con su pobre ritual.

Junto a The N’Residences, sin embargo, no pasa el Pisuerga sino el torrente de sa Llavanera, que arrastra riadas de heces y pestilencia, impregnando toda la zona de una atmósfera de depuradora que induce a la náusea. A tenor de las crónicas de la visita que hemos podido leer en la prensa local, el empresario turco alucinó con el descubrimiento –en el mal sentido, claro–, y manifestó su incredulidad por el hecho de que algo así pueda ocurrir en la Ibiza del lujo y de las más exclusivas exclusividades. De hecho, se quejó a los periodistas por la terrible intensidad del olor y reclamó una solución urgente al Ayuntamiento.

Imagino que los involucrados en la venta de la parcela escogieron con suma atención la fecha en que se la mostraron al cocinero. Debieron de estudiar la dirección del viento, seleccionando el momento en que la brisa fuera torrente arriba, y tuvieron que cerciorarse de que el cauce estuviese seco, en lugar de arrastrar su habitual podredumbre. Sólo así, sin conocer un detalle tan importante, se comprende que el chef diera el visto bueno a la operación.

Conviene que la cuadrilla de asesores que Gökçe tiene en la isla le haga entender que el problemilla de sa Llavanera es materia enquistada y que, si no se ha resuelto en décadas, hay poco que hacer. Que se lo pregunten, si no, a los promotores del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos más lujoso de la isla, que tiene que andar ofreciendo explicaciones a sus potentados clientes por el insoportable hedor que se respira en sus magníficos jardines, terrazas y balcones.

En Ibiza, esta costumbre de dar gato por liebre está cada vez más extendida. De hecho, los turistas de alto standing que nos frecuentan a menudo se marchan con una irritante sensación de estafa; de haber pagado un precio por determinado servicio que en realidad no valía la cuarta parte. Las tornas, sin embargo, parecen estar cambiando y el viajero ha comenzado a encontrar fórmulas para pagar a nuestra industria con la misma moneda.

En un interesante reportaje publicado el domingo en estas páginas, se explicaba que ha irrumpido un nuevo turista de discoteca que aprovecha los denominados Day Pass, un invento de los hoteles para absorber aún más negocio a costa de los restaurantes, comercios y demás negocios tradicionales. Estos fiesteros se dedican a pagar el pase diurno en algunos de los innumerables establecimientos que lo ofrecen y así duermen la mona en una hamaca de la piscina, a un precio mucho más ventajoso. Como por la noche están en la discoteca, no necesitan la habitación y por el día la propia industria hotelera les ofrece esta alternativa por un precio inferior a la mitad.

Antaño, lo que hacían era reservar entre varios un piso donde reponer fuerzas. Sin embargo, la presión ejercida por el Consell sobre los alquileres ilegales sí parece haber provocado el cierre de muchas de estas viviendas, obligando a este tipo de viajero a buscar alternativas. La más barata y frecuente esta última temporada ha consistido en ir a dormir la resaca a la playa, de forma que cuando iban llegando los bañistas más madrugadores ya se encontraban a la tropa de fiesteros roncando sobre la arena. Tanto lujo no sólo ha llenado la isla de chabolas y caravanas, sino que también la ha sembrado de contradicciones.

Que no se preocupe Salt Bae por la venta de sus apartamentos de lujo. Basta con enseñárselos a los compradores únicamente los días en que el viento sople a favor y gastar un pastizal en ambientadores para su restaurante. Ibiza is different.