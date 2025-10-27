El precio de la vivienda en Eivissa empuja a los trabajadores de la isla a buscar un plan B cuando llegue la hora de jubilarse si no han tenido la capacidad económica para comprarse una propiedad. A veces, aún teniéndola, puede ser más rentable alquilarla e irse a un pueblo de la Península donde la pensión se puede estirar mucho más. En el otro extremo están los felices jubilados del resto de España y Europa que adquirieron una casa en la isla durante su época laboral activa. Como Isabel y Carlos, a los que conocí hace años en la playa Caló de s’Alga. Venían cada verano a Eivissa, a un apartamento en Siesta con un grupo de amigos de Madrid y otras localidades, aunque yo los apodé como el grupo de los madrileños. Cada temporada los veía en la pequeña cala desde que mi hijo era tan sólo un bebé de meses. De tanto vernos, confraternizamos y conocí a otros miembros del clan gracias a mis padres.

Mis propios progenitores vivieron sus primeros años de jubilación en la isla, un lugar que aún añoran aunque vivan en otro de los destinos más codiciados por la gente que ya ha obtenido su carta de libertad otorgada por la Seguridad Social. Un amigo de Barcelona que me encontré este verano en esa misma playa me dijo que cuando se jubilara se vendría a Eivissa, donde tenía un apartamento. Para los de fuera, la isla es un paraíso en el que ansían vivir cuando coticen lo suficiente. Pero para los de dentro es una cárcel de barrotes de oro hasta que lleguen a la edad en la que puedan huir de los alquileres abusivos y la cesta de la compra más cara del país. Donde ir a desayunar es tan caro como un almuerzo en cualquier pueblo de la España vaciada. En el que las cañas no se acompañan con tapa y el pan con alioli ya se le repite demasiado como para probarlo. Con tanta reforma de las pensiones, no sabemos a qué edad podremos dejar de trabajar, pero que no os engañen, cuanto antes, mejor, aunque se gane menos dinero, los años de más dedicados nunca podrán compensarse de manera económica suficientemente.