La realidad de Eivissa en un sesudo informe

Si fuese un país, Eivissa sería el que más ha crecido del mundo en población en los últimos 20 años. ¡Por delante de India! Ahí queda eso. Es uno de los datos que más llaman la atención del sesudo informe que ha elaborado la dirección general de Economía y Estadística del Govern y que ha sido presentado en la isla por el ibicenco Antoni Costa, a la sazón vicepresidente del Ejecutivo de la popular Marga Prohens.

Otro de los detalles del informe hace referencia al poder adquisitivo de los ibicencos. Resulta, ¡albricias!, que hace 20 años que nuestra renta per cápita está por debajo de la de Europa. ¿En serio? ¿Con los sueldazos que cobramos en esta santa isla? ¿Con los precios tan tirados que nos cobran en cualquier negocio, incluso en el transporte público? Qué raro... No sé si han notado un ligero tufillo irónico, porque en realidad se trata de un hedor insoportable para el sentido común.

Otras de las luminosas conclusiones de este hercúleo informe es que las infraestructuras de la isla están obsoletas, que no están dimensionadas para la población de la isla. Pero se explica de una manera más elegante: el reto es adaptarlas a la población real de Eivissa. O sea, lo mismo.

Está bien que se encarguen estudios, aunque el 95% de los encargados en los últimos 20 años hayan acabado en un cajón, muertos de risa. Nadie les hace caso, literal (como dicen ahora las nuevas generaciones). Pero éste en concreto viene a decir lo que sólo podía decir y lo que dice todo el que tiene dos dedos de frente (¡hasta yo lo he denunciado!) desde hace años: que esta isla no va bien, que hemos errado el camino. Y que tiene muy difícil solución. Se comprueba con la vivienda, con la falta de agua, con la limpieza y la seguridad, con el caos en cuanto llueve...

Ahora que ponen datos a una realidad que no es que sea tozuda, es que no admite réplica desde hace lustros, deberían explicar cómo pondrán solución a tamaño desastre. Si yo fuera Antoni Costa no hubiera presentado este estudio en su isla por vergüenza. Mejor preparar planes reales, rigurosos y luego ya, si eso, los presentas. Que no somos gilipollas...