El problema de la vivienda

En los informativos de las teles públicas y privadas no se habla de otra cosa, hasta el punto de convertirse en un tema recurrente. La vivienda trae en jaque a los españoles, fundamentalmente a los jóvenes, los que no pueden emanciparse y los que, de hacerlo, malviven compartiendo piso y hasta frigorífico porque la cosa no da para más. La emergencia habitacional es una situación real sin que el Gobierno de España pase de la palabra a la acción.

El Ejecutivo quiere hacer de la vivienda el «quinto pilar del Estado de bienestar», pero todo se queda en anuncios sobre viviendas públicas o alquileres asequibles. El dinero se les va en otras cosas que importan a los españoles porque atentan contra la debida ética institucional y gubernamental. Al Gobierno sólo parece interesarle el devenir de los pisos turísticos siempre y cuando pasen a tributar como una actividad económica. Es decir, al Gobierno sólo le interesa la recaudación, no la inversión.

España está necesitada de vivienda de protección oficial. Si las hubiera, se dejaría de marear la perdiz. El Gobierno no puede seguir escurriendo el bulto. Dinero hay, siempre y cuando deje de despilfarrarse en lo que ya sabemos todos. Suelo también hay, entonces, ¿a qué se espera? Cada vez que resucitan a Franco, últimamente demasiado a menudo, que aprovechen para preguntarle cómo lo hacia su Gobierno en materia de vivienda o, si lo prefieren, cómo hacia el régimen para promover, y además con éxito, la vivienda social.

Me va a caer la del pulpo, me importa un bledo, porque las hemerotecas dicen, y a ellas me ciño, que Franco levantó más de cuatro millones de viviendas sociales en 14 años, viviendas que la mayoría de españoles consiguió pagar en ocho o diez años. Eso, además de congelar el alquiler, merced a una ley nacida para proteger a los inquilinos, considerados la parte más vulnerable, frente a los propietarios, considerados los económicamente fuertes. Si tan bueno fue para tantos millones de familias, ¿por qué no se hace lo propio en la actualidad para dar a los jóvenes el empujoncito que necesitan?n