Doble o nada para los aparcamientos de Vila

La política municipal suele medir el éxito de una gestión más por los hechos que por las palabras. Y en el caso del Ayuntamiento de Eivissa, el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado esta semana, ha dejado claro que, dos años después de asumir el cargo, el alcalde Rafael Triguero (PP) se juega mucho más que una promesa electoral: se juega la credibilidad de su mandato.

Durante la campaña de 2023, Triguero presentó un paquete de compromisos que conectaban con las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos: la vivienda, la limpieza y el aparcamiento. Los tres frentes siguen abiertos y el último -la movilidad y la falta de plazas para estacionar- se ha convertido en el talón de Aquiles del equipo de gobierno. El cierre temporal del estacionamiento disuasorio de Pou Sant I, anunciado justo antes del pleno, ha puesto de relieve una vez más el deterioro del parque de aparcamientos públicos. El firme lleno de baches y el barro y el agua acumulados tras las intensas lluvias de este mes, se unen al visible mal estado de otros espacios similares, como los de Sa Joveria o el que hay junto a Diario de Ibiza, que en algunos casos se han habilitado sobre terrenos privados, que no pueden ser acondicionados por el Ayuntamiento como si fuera suelo municipal.

Lejos de recular, Triguero ha decidido ahora apostar el doble: si en 2023 prometía 2.000 nuevas plazas de aparcamiento, ahora, en 2025, anuncia 4.000. Un gesto que puede interpretarse tanto como un acto de confianza en su gestión como una maniobra arriesgada. Doble o nada.

En su intervención en el pleno, el alcalde defendió que el Ayuntamiento invertirá 1,2 millones de euros en la mejora y ampliación de los estacionamientos disuasorios. También recordó proyectos que llevan tiempo en el aire: el parking subterráneo del bulevar Abel Matutes, todavía sin presentar formalmente; y los tres edificios de aparcamientos previstos en Cas Dominguets, Ignasi Wallis y la calle Es Cubells, con una inversión estimada de diez millones de euros. Ninguno de ellos, de momento, ha pasado de la fase de redacción del proyecto. Mientras tanto, la oposición acusa a Triguero de «vender humo» y reiterar promesas que no se han traducido en resultados palpables. Una crítica que encuentra eco en la calle: la movilidad en Vila sigue siendo un problema estructural, con un tráfico denso, un centro saturado y un sistema de transporte público que no compensa la falta de aparcamientos.

Lo cierto es que Eivissa no es una ciudad extensa; se puede recorrer a pie en poco tiempo. Pero la ausencia de planificación integral y el uso excesivo del vehículo privado hacen que el problema del estacionamiento se haya convertido en un símbolo del estancamiento urbano. Triguero se ha dado a sí mismo un margen de dos años para cumplir una meta que hoy suena tan ambiciosa como complicada. La cuestión ya no es si hay voluntad política, sino si existe capacidad técnica, suelo disponible y financiación real para alcanzar ese número. Si el alcalde logra concretar aunque sea sólo lo comprometido en la campaña que le llevó al poder, podrá presumir de un avance significativo. Si no, su mandato quedará marcado por la brecha entre la palabra y los hechos.

Hay que esperar a que Triguero tenga bien atada esa cifra y, por el bien de los ciudadanos, que pueda cumplir una promesa que hoy parece más un órdago que un plan de gobierno.