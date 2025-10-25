Un tanque de tormentas sin chispa

Hace años, el colmo de los colmos (en sus múltiples variantes) era un formato de chiste muy manido. Para quienes no lo recuerden —o nunca hayan oído hablar de él—, pongo algunos ejemplos extraídos de una web: ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente; ¿Cuál es el colmo de un oculista? Vivir en el noveno B; ¿Cuál es el colmo de un sastre? Tener una hija americana y un hijo botones; ¿Cuál es el colmo de los colmos? Estocolmo. Y así podríamos seguir hasta agotar las 350 palabras de este artículo de opinión. Pensaba que estaban pasados de moda hasta que, tras el paso de la tormenta Alice, nos han contado otro de esos colmos, este acontecido en Eivissa: ¿Cuál es el colmo de un tanque de tormentas? Que quede fuera de servicio por culpa de la lluvia. Suena a chiste, pero así ha sido. El colmo de los colmos no es Estocolmo, sino que se pagara una millonada por el tanque de tormentas del puerto de Eivissa —una obra faraónica— para que una lluvia intensa, que era para lo que estaba ideado, lo inutilizara. Llevaba solo cinco años en servicio. El pasado martes, Emeterio Moles, gerente de Abaqua, explicó que, cuando el 30 de septiembre se inundó y el agua llegó al techo, todos los aparatos eléctricos del tanque de tormentas quedaron inoperativos. ¿La solución? Encargar un proyecto (más dinero público) «para sacar todos los elementos eléctricos fuera, al exterior, y que no tengan que seguir sometidos a la posibilidad de lluvia». Es de traca. Se ve que, cuando fue construido, a nadie se le ocurrió esta posibilidad y olvidó que el agua y la electricidad se llevan fatal. Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos, que visitó la obra fallida, recordó precisamente ese mismo día —pero en otro contexto— otro gatillazo relacionado con la ingeniería civil: que durante años se construyera la depuradora de sa Coma sin que a nadie se le ocurriera aprovechar su agua desde el primer día de funcionamiento. Tampoco se pensó en que hedería, problema recurrente de las depuradoras de toda la isla al que recientemente dijeron haber puesto remedio, si bien aún sigue apestando.