Opinión
Mayol ens conta contes
Tal vegada tenim a les nostres mans el més brillant, notable, de tots els llibres de Ramon Mayol, ‘El llenguatge de les ones i altres relats’ (Eivissa, Edicions Aïllades, fotografies de Joaquim Seguí, 2025), que fins ara mateix ha publicat al llarg i través d’una biografia literària ja a considerar i analitzar a l’altura de les circumstàncies que ens portarien a ‘Vintidotze’, ‘Ibiza estrellada’, ‘Una faula massa real’ i la darrera, ‘Ofertes a l’interior’ abans d’aquestes noves ones amb el llenguatge sempre concís i directe com és d’habitual dins el món personal intransferible del també, i per molts anys i bons, editor. I també activista musical però aquesta és una altra història que avui no contaré. Ara es tracta de ‘El llenguatge de les ones’. Narracions curtes, breus relats que ens porten al món interior de l’autor amb les seves dèries, preocupacions o inquietuds que marquen la seva trajectòria. Si la novel·la llarga és sempre difícil i complicadíssima, no menys ho és la història curta per un desenvolupament de les vides principals del seus personatges. Uns personatges abocats sempre a la lluita i al combat, a la batalla i a la lluita per la supervivència, que de tot hi ha. «Tots els relats de Ramon Mayol» -escriu Marià Torres i Torres- «neixen del mateix pou, de la mirada cap a una natura ferida, cap a una illa víctima de l’agressió dels especuladors, polítics i no polítics, i del turisme de masses predador de territori...» És sense dubte el moll de l’os, la definició exacte i perfecte que s’amaga a l’interior del llibre, per entre les seves pàgines. Humor, dramatisme, paròdia sovint, crítica ferotge al desenvolupament de les nostres illes -ferides, ferides, ferides- immerses dins una evolució que de mica en mica, lentament ens porta a la barbàrie humana i cultural, «d’això es tracta» podrien dir els principals irresponsables d’aquest despropòsit per dir-ho d’una manera suau, políticament correcte, desgavell anomenat encara Eivissa i per extensió Formentera també. De tots els contes 13 en total per la seva intensitat dramàtica, destacaria a tall d’exemple, ‘Canvi i transformació, ‘L’home que no tenia talent’, ‘Els papers de Talamanca’, ‘Artur i la fagocitosi’ i de manera molt personal ‘Dilluns de boira i ressaca’, la més eixerida de totes les narracions enriquides per l’aportació fotogràfica excel·lent de Joaquim Seguí. ‘El llenguatge de les ones’, un llibre, una odissea, d’inevitable lectura.
