Atracos a plena luz del día

En las películas nos tienen acostumbrados a que algún antiguo cargo retirado de una agencia de inteligencia internacional, acosado por las deudas, cite a no menos de media docena de personajes esparcidos por el planeta. Alguno, por supuesto, sería un soldado americano encarcelado por un delito que no ha cometido y que, tras fugarse de prisión, hoy —buscado todavía por el gobierno— sobrevive como soldado de fortuna. Otro, un experto en explosivos. Un cartógrafo jubilado que detesta los sistemas de navegación. Un historiador de arte especializado en joyas de los siglos XVI al XIX con problemas con la bebida. Nunca viene mal un joven y hábil carterista que entre semana trabaja como especialista de cine, ni un hacker gafapasta que malvive en el sótano de casa de su madre.

Y para completar el escuadrón, una guapa, sin importar demasiado la profesión —porque, créanme, las telarañas del machismo se extienden a todas partes—, pero que puede ser la exmujer del soldado, para generar algo de tensión.

Habría un comprador misterioso, sin más pistas, que ofrece una cantidad estratosférica que se repartirán a pachas —porque los ladrones, en las películas, son siempre gente muy legal—. Y el botín, agárrense: unas joyas en el Louvre que pertenecieron a Napoleón. Por ejemplo.

Alguno se levantaría de la mesa, indignado: “¿Cómo se te ocurre llamarme para algo así? ¡Eso es imposible!” Para volver, casi enseguida. Más que por la pasta, por lo que tiene de reto. Que los viajes del Imserso son un rollo. O, si se trata del soldado, por la exmujer, de la que sigue perdidamente enamorado.

Luego, tras meses de preparativos, llegaría el momento de cavar un túnel, saltar desde un helicóptero a la azotea del edificio, lograr el puesto de vigilante nocturno y, mientras el hacker manipula las cámaras de seguridad para proyectar imágenes de la noche anterior, ir reemplazando poco a poco las piezas originales por réplicas perfectas.

¿Quién no ha visto a Tom Cruise —Ethan Hunt en Misión Imposible— sortear una rejilla láser de un conducto de ventilación colgado horizontalmente de dos cables, porque el suelo es sensible a la presión y al peso y una simple gota de condensación bastaría para activar la alarma?

Pero, semana tras semana, la realidad, erre que erre, superando a la ficción...

París, 9:30 de la mañana. A plena luz del día, con el Louvre recién abierto, cuatro encapuchados —pero con chaleco fosforescente— suben por la escalera extensible de una furgoneta aparcada junto al Sena. Desde allí, armados con una pequeña radial, acceden a la Sala Apolo, rompiendo el cristal de un ventanal donde la única cámara no alcanza. Los atracadores revientan las vitrinas con joyas de la época de Napoleón y otra con joyas de la corona de Francia.

La operación dura apenas siete minutos. El botín inicial: nueve joyas, pero en la huida en moto pierden una. Las restantes: 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas cuyo valor económico se estima en 88 millones de euros. El valor histórico y la indignación de los ciudadanos... incalculable.

Ya en junio, los agentes de recepción y vigilancia del museo más visitado del mundo —8,7 millones de personas en 2024— llevaron a cabo una huelga que obligó a cerrar el museo en plena temporada alta. Denunciaban el exceso de trabajo, el deterioro de sus condiciones laborales y la falta de personal. En diez años, el Louvre ha perdido un 15 % de su plantilla: 190 puestos de seguridad y vigilancia.

A veces, no hace falta un túnel bajo el Sena ni un sistema láser para que te roben lo más valioso: basta con los recortes.

Un poco más al sur, en esta España mía, esta España nuestra, otra desaparición ha disparado también la indignación. Y no me refiero a Naturaleza muerta con guitarra, la obra en gouache de Picasso que mide solo 12,7 x 9,8 centímetros —cabe en un bolsillo—, y que se esfumó en algún punto de su traslado entre Madrid y Granada donde iba a participar en una exposición colectiva.

No. Hablo del giro en tirabuzón hacia el lodazal donde se hunde el Sistema de Salud de Andalucía -de momento, pero otras comunidades apuntan maneras-. Tras saberse que unas 2.000 mujeres del programa de cribado de cáncer de mama no habían sido informadas de que sus pruebas requerían seguimiento médico. Después de que los responsables de Salud lo negaran e incluso, culparan a las propias pacientes, la asociación AMAMA ha denunciado ante la Fiscalía la desaparición de mamografías y ecografías de sus historiales médicos.

En algunas de las que han vuelto se han esfumado los nombres de los radiólogos e incluso, los diagnósticos. Donde antes figuraba un resultado “sospechoso” o “dudoso”, ahora se lee “probablemente benigno”.

Y a pesar de las distancias, hay un fondo común en ambas desapariciones: la avaricia, los recortes, la degradación de lo público a la vista de todos, a plena luz del día. Y comparten, por encima de todo, que cada una de esas mujeres, como las joyas... son irreemplazables.