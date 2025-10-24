Opinión
De nou sobre les inundacions
Costa escriure de res més que no sigui les inundacions del mes d’octubre. El que ha passat és excepcional per la seva força, però no és nou. Sempre hi ha hagut grans pluges i grans torrentades. El que passa és que cada vegada seran més freqüents i més fortes. I a més, en la mesura que s’ha urbanitzat i construït tant i tan malament en les últimes dècades, l’aigua que baixa troba cada vegada més ciment o asfalt per envelar-se, més entrebancs en el camí i més baixos per inundar. Són faves comptades, la llei de la gravetat.
No he trobat una història sencera de com la badia d’Eivissa s’ha convertit l’últim mig segle en el bunyol que és ara mateix. Algú s’hi hauria de posar i escriure-la amb noms i xifres. Saber qui ha fet les fortunes que ara provoquen tants mals de cap a propietaris i autoritats públiques. I fa poc, de fet crec que no s’ha acabat, hi havia tota una polèmica per urbanitzar ses Feixes, el que queda de ses Feixes. També en algun moment s’han plantejat virgueries com aixecar el primer cinturó de ronda i fer-hi un pàrquing a sota.
I més recent encara que la badia de Vila, l’autovia de l’aeroport, la séquia de la infàmia que creua el Pla de Sant Jordi i que encara no té vint anys. O la construcció a sa Caixota i la Costa des Cubells i el seu desenvolupament des que es va esfondrar l’edifici el setembre del 2005 fins ara. Que algú busqui mapes i fotos i compari.
Tots aquests problemes no es solucionaran només amb més infraestructures. Els que en dubtin que repassin el tema del “tanc de tempestes” del port d’Eivissa i que repassin la història demencial de les autovies. Fa falta recuperar la mesura i el sentit comú i fan falta solucions basades en la natura, més complexes, més lentes, però més efectives a llarg termini.
Reclamar “laissez faire, laissez passer”, barra lliure urbanística, i després plorar i demanar que les administracions treguin les castanyes del foc quan les coses van malament és poc liberal i poc seriós. Quan s’arriba arran del precipici és una responsabilitat personal fer un pas enrere o un pas endavant.
Hi ha dos arguments a tenir en compte per pensar en la reparació. Un argument econòmic i un argument moral. L’argument econòmic implica que els danys públics i privats s’han d’abordar de manera que es minimitzin els costos totals —danys més prevenció més recuperació— dels aiguats i s’ofereixin incentius a les persones i els governs a actuar de manera prudent en el futur.
Des de punt de vista moral, l’argument és de justícia distributiva —qui i com ha d’assumir la pèrdua— i s’ha de discutir el paper de la responsabilitat individual i col·lectiva. Quan algú ha pres voluntàriament una decisió lliure de risc que ara, a posteriori, comporta un cost previsible, l’ajuda pública no és un dret, és una solidaritat d’últim recurs. Quan el desastre s’agreuja per una responsabilitat social, per exemple negligència pública en l’ordenació del territori i en la planificació i execució d’infraestructures, la societat té una responsabilitat en la recuperació, especialment envers els més vulnerables.
Però els fons públics s’han de dedicar sobretot a la prevenció i a la reubicació. No treu cap a res utilitzar fons públics per reparar negocis privats posats a llocs on no hi haurien de ser. Refer tot el que l’aigua ha desfet implica sobretot un paper de les assegurances privades, bé de les companyies o del Consorci.
A la Unió Europea el desenvolupament del repte de descarbonització comporta que el Banc Central Europeu i els reguladors financers comencen a demanar als bancs assumir el risc climàtic en la valoració de les seves carteres d’actius, particularment en les carteres d’hipoteques. Els riscos actuals s’han d’identificar, reportar i fer provisions als balanços. I no s’hauria de concedir crèdit nou a construccions en zones inundables. Les assegurances per l’estil. Ara, quan fa una mica més d’un any, ja s’està veient una pujada de les pòlisses a València. El senyal de preu (crèdits, assegurances) ha de funcionar com a dissuasiu per evitar comportaments de risc.
Un dels vídeos que han sortit aquests dues era d’un senyor que a l’edifici Las Boas del Passeig Marítim es trobava que el Bentley surava dins l’aigua que havia inundat el pàrquing. L’edifici s’hauria de dir Las Anacondas, perquè l’anaconda, no la boa, és la gran serp que viu dins el fang. Al senyor del vídeo quan li varen vendre el pis i el pàrquing el varen enganyar o es va deixar enganyar. De fet, a aquell tros li diuen “la milla de oro” perquè dir-li “un kilómetro de barro y agua sucia” quedaria poc xic.
Algú hauria de dir que el rei va despullat. Per allí, vora sa Llavanera, s’està construint ara mateix una altra promoció de pisos de luxe i el promotor, especialista en salar entrecots sense treure’s les ulleres de sol, s’ha adonat que la zona fa pudor. Sagaç. Un tema per a un altre dia és exactament com generen valor, i quines necessitats cobreixen, pisos de milió i mig d’euros en endavant.
