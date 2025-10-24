Del incidente en Sant Ferran

El viernes y sábado de la pasada semana, Diario de Ibiza dedicó dos páginas a los actos de incivismo que se han dado en Sant Ferran de ses Roques, protagonizados por un grupo de 4 o 5 mastuerzos que, borrachos o ‘colocados’, se divertían, insultaban, se burlaban y amenazaban a los vecinos con piedras y esgrimiendo cuchillos. A plena luz del día y en la plaza del pueblo. Una llamada telefónica de cualquier vecino a la Guardia Civil tendría que haber sido suficiente para que en 15 minutos se personaran desde Sant Francesc dos o tres agentes y los pusieran a caldo. Es insólito que se haya tenido que recurrir a los medios de comunicación para que las fuerzas vivas muevan el culo. Y una vergüenza que la queja colectiva que hizo un numeroso grupo de vecinos en el cuartel de la Benemérita se despachara diciéndoles que las denuncias tienen que ser individuales y sobre casos concretos. Una inoperancia alarmante y peligrosa.

Es posible que la isla tenga menos guardias civiles de los que necesita, pero tal hecho no les excusa en absoluto. Con las distancias que tiene Formentera y con una plantilla de más de 20 agentes, no se entiende que no se puedan desplazar dos o tres guardias para poner en cintura a 4 o 5 descerebrados. Y es casi de chiste que para solucionar el caso tengan que pedir refuerzos a Ibiza. Quiero pensar que, después de una semana, el pueblo ha recuperado la calma. Es cierto que el excesivo garantismo de nuestras leyes es aberrante porque el infractor, si la falta no es grave, entra en la caserna y al poco sale de rositas, mientras las víctimas se quedan con cara de póquer; pero no es de recibo que una población pierda la tranquilidad de su vida diaria y cuatro chalados se hagan los amos de la calle, asustando incluso a los niños. Es una pena que nuestras leyes no contemplen lo que significan palabras como correctivo y escarmiento. Por cierto, ¿con qué derecho estos imbéciles ‘okupan’ un edificio abandonado junto a un colegio? Me pregunto si tenemos que esperar a que suceda algo grave para que actúe la Guardia Civil. Debería bastar un aviso como el que se dio. Y mal vamos si no es así.